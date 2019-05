Ros defensa implantar l’atur assistencial als transfronterers

L’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, considera que «seria un avenç» estendre l’atur assistencial als transfronterers, que actualment no reben cap prestació en cas de quedar-se sense feina. Així ho va assegurar ahir en una entrevista a l’ANA, en la qual també defensa que «tot el sigui augmentar cobertures socials i els drets de les persones, sobretot les que tenen més dificultats, és bo». El 2018 hi havia 1.602 persones amb permís de treball fronterer, un 11,5% més que el 2017.



Ros també es va referir a la possibilitat que la Unió Europa obligui a Andorra incorporar el subsidi d’atur contributiu en l’acord d’associació. «No vull incidir en el procés de negociació, però és evident que Andorra no s’integra a la Unió Europea. Fa un procés d’associació, juntament amb altres microestats europeus. És a dir, no se l’hi poden aplicar els models econòmics, socials i laborals de països com Espanya, França o Alemanya, que en són membres», va advertir. L’ambaixador va afirmar que l’opció que considera l’Executiu és «estendre el model actual d’atur assistencial sense passar a un model contributiu». Preguntat per si Europa acceptarà aquesta opció, Ros va manifestar que «tot allò que s’hagi de canviar al Principat haurà de tenir un procés gradual i tenint en compte les peculiaritats del país». Inclús va posar sobre la taula l’opció de signar un període transitori, com el negociat amb el tabac, sense especificar quin seria el termini adient.

Eliminació del vot pregat

La baixa participació dels residents espanyols en les eleccions generals del 28 d’abril i les municipals, autonòmiques i europees de diumenge. Ros va admetre que el procediment de votació, el vot pregat, «és complex» i que moltes persones «es queden en el camí» de la tramitació. En aquest sentit, és «absolutament» partidari d’eliminar-lo, va afirmar.