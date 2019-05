Un centenar d'alumnes de l’Agora corren la cursa contra la fam

Un centenar d’alumnes de primària i secundària de l’Agora International School Andorra van participar ahir, i per sisè any consecutiu, a la cursa contra la fam, una iniciativa internacional de l’ONG Acción Contra el Hambre que vol oferir ajuda als nens que pateixen desnutrició. Els alumnes van buscar els patrocinis, que van fer donacions econòmiques segons les voltes al circuit que donessin. Els pares també van contribuir-hi.



La cursa va comptar amb dos padrins de luxe i una referència en el món esportiu com són l’exfutbolista Javier Saviola i el pilot Cyril Despres. «La cursa és una manera natural de conscienciar els alumnes de la sort que tenen, de compartir i empatitzar amb els infants del món més desfavorits», van explicar fonts del centre educatiu. Amb l’acte d’ahir, l’Agora International School Andorra se suma a l’Escola andorrana, que dilluns també va fer una cursa a Ordino en la qual van participar 560 estudiants.