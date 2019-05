Juli Sànchez es retirarà de la selecció en el matx contra França

Després de 23 anys com a internacional, Juli Sànchez penja les botes, de manera que el partit que Andorra disputarà contra França a l’Estadi Nacional serà el seu darrer compromís internacional. En aquest sentit, va explicar a EL PERIÒDIC que «és hora de fer un pas al costat i veure-ho amb una altra perspectiva» i va assegurar que «seguiré amb el Legends, perquè hi ha coses que es poden fer per seguir gaudint del futbol i d’altres esports com el ciclisme, el pàdel i perquè no, córrer alguna ultra».

D’aquesta manera, va destacar que «serà el meu darrer si entro a la convocatòria» i va recordar que «estic entrenant al màxim». En aquest context, va confessar que «cada vegada costa més, entre la feina, els nens, el futbol, el futbol sala i que els jugadors joves premen més». «Però vull seguir ajudant amb tot el que pugui», sentenciava.

Cal recordar que amb Juli Sànchez s’està a punt de tancar una era perquè en les seves paraules, «sóc un dels darrers veterans». «He tingut la sort de jugar el primer partit de la selecció i anar amb ella més o menys, sempre he estat entrenant o jugant, la veritat és que estic molt content per aquests 23 anys de dedicació i de lluir i defensar la samarreta del país», afirmava. «Fa molts anys que em diuen que volen comptar amb mi quan em retiri, però depèn del que pugui fer, sigui esportiu o de gestió, estic encantat d’ajudar amb el que calgui. Sé que comptaran amb mi, en parlarem i veuré en què puc ser útil amb els que estan jugant», revelava.

Pel que fa al moment, sens dubte, serà molt especial, contra França, la campiona del món. «Poder-ho fer davant l’afició i la família després de tants anys, em fa molta il·lusió», remarcava i afegia que «vull gaudir d’aquestes darreres setmanes».

Una temporada més

Tot i això, no diu adeu definitivament al futbol perquè seguirà una temporada més jugant a futbol i a futbol sala. Aquest any s’ha proclamat campió de lliga amb el Vallbanc FC Santa Coloma i amb el Sideco FC Encamp. En aquesta línia, va indicar que «en principi segueixo una temporada més però no sé a on jugaré». «Aquest any, en futbol, no he jugat el que voldria i m’ha faltat continuïtat encara que en futbol sala he gaudit molt i m’ho he passat molt bé amb els jugadors, com el Javier Saviola que és el millor de tots». Per tant, ara, el seu objectiu és «planificar-ho tot i quadrar els plans de la feina i els compromisos per veure com es pot combinar tot». «Aniré any a any, de moment, vull jugar la Lliga de Campions, després em plantejaré què faig», manifestava.

En aquesta competició, precisament «l’objectiu és passar alguna ronda i posar-ho difícil al rival, les afrontem amb il·lusió». «Estic molt content per poder anar a la Champions i per les dues lligues, la de futbol i la de futbol sala», exposava i subratllava que «al principi de la temporada no t’ho penses però ho hem pogut assolir. En futbol sala ha estat complicat perquè no érem favorits i en futbol el mateix, perquè la lliga és competitiva».

L’Inter, el futur?

Per un altre costat, Sánchez va indicar que no ha parlat del seu futur «ni d’un costat ni de l’altre» perquè «anem any a any». Tot i això, podria seguir els passos d’Ilde Lima i fitxar per l’Inter d’Escaldes. «Podria seguir-los, seria una de les opcions, allà tinc molts companys i amics i, per tant, podria ser una opció».



El Vallbanc torna la setmana que ve als entrenaments

El Vallbanc FC Santa Coloma tornarà la setmana que ve als entrenaments després d’haver agafat uns dies de descans un cop acabada la competició. En aquest sentit, els andorrans començaran a preparar la ronda prèvia a la primera ronda de la Lliga de Campions, que les disputen els vencedors de les quatre lligues amb el rànquing més baix de la UEFA.

Els andorrans parteixen com a caps de sèrie i per tant, es podran enfrontar al campió de la lliga kosovar, el KF Feronikeli o l’SP Tre Penne, guanyador del campionat de San Marino. El sorteig es farà l’11 de juny i la primera semifinal es disputarà el 25 de juny. En cas de no superar-la, disputaran l’Europa League.