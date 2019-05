Cardelús corre a Mugello en un moment difícil

Xavi Cardelús disputa aquest cap de setmana la sisena cursa de la temporada, el Gran Premi d’Itàlia que es disputa al circuit de Mugello. Aquest és un dels més llargs del campionat i planteja totes les situacions que es poden trobar en un circuit. Té revolts lents, però també en té de ràpids i tècnics ubicats en tot un seguit de pujades i baixades que el fan força complicat i exigent amb el pilotatge. L’únic moment de descans relatiu que troben els pilots és la llarga recta de més d’un quilòmetre que acaba en baixada i un revolt de dretes contraperaltat on se solen succeir les errades. El pilot andorrà ja va córrer a Mugello amb una wild-card la passada temporada i es va classificar 22è, un dels seus millors resultats de l’any al Campionat del Món.

«No negaré que estem en un moment complicat perquè la temporada no està anant com voldríem, però cada cap de setmana anem fent una petita passa endavant que fa que estigui més a prop dels meus rivals i que tots plegats puguem extreure més rendiment de la meva moto», comentava i destacava que «cap de les dues qüestions estan resultant fàcils, però el que està clar és que l’únic camí és el treball i l’esforç continus». «La temporada passada, amb les wild-cards que vaig disputar vaig aconseguir uns resultats acceptables tenint en compte que tot era nou per a mi i que es tractava d’adaptar-se i aprendre al màxim, el que ens cal és recuperar aquelles sensacions», recordava i afegia que «no serà fàcil, però anem a Itàlia a donar-ho tot i a seguir progressant».