Puigpelat busca conscienciar sobre «el drama dels migrants»

«Una novel·la d’aventures que no només són externes sinó també interiors, és a dir, explico l’aventura de canviar». Així va definir l’escriptor Francesc Puigpelat la seva obra La nedadora, que just ahir va presentar en roda de premsa abans d’acudir a recollir el Premi Carlemany 2018 per al foment de la lectura a l’Andorra Park Hotel.

Tal com va relatar el mateix autor, la novel·la explica la història de la Jane, una noia anglesa que s’ha passat tota la vida entrenant-se com a nedadora però que amb 17 anys es planteja de què li serveix. Precisament trobarà la resposta a la costa turca de Cesme, on va a passar l’estiu amb la seva família i topa amb tres refugiats iraquians a qui ensenyarà a nedar perquè puguin arribar nedant a l’illa grega de Quios, a només cinc quilòmetres de distància de Turquia i ja en territori europeu, el seu objectiu.

Francesc Puigpelat: «L’obra pot ajudar a conscienciar a tothom sobre la situació de les persones refugiades i pot donar una lliçó»

De fet, Puigpelat va admetre que la novel·la té el seu origen en la crisi migratòria del sud d’Europa, en què desenes i desenes de migrants no paraven de creuar el Mediterrani en pasteres. «Aleshores mirava molts reportatges que la televisió Al Jazeera realitzava sobre el terreny per mostrar els refugiats que creuaven en vaixell de la costa turca a les illes gregues per arribar en terra europea. I a això cal afegir-hi el meu record de quan, anys enrere, vaig estar a Cesme i vaig creuar en ferri fins a l’illa de Quios; recordo perfectament que hi ha cinc quilòmetres d’allà a terra ferma», va exposar l’escriptor.

Malgrat que La nedadora està catalogada com una novel·la juvenil, la directora de l’editorial Columna Editors, Glòria Gasch, ja va destacar que és apta per a tots els públics perquè «acosta el drama dels refugiats tant als petits com als adults, que moltes vegades no s’aturen a pensar què passa allà fora». En realitat, tal com va detallar Puigpelat, l’argument de l’obra pot ajudar a conscienciar a tothom sobre la situació de les persones refugiades, ja que, en la seva opinió, «no hi ha consciència sobre aquest drama en cap edat». «La nedadora pot donar una lliçó», va sentenciar l’escriptor.