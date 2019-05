Més de 300 persones participen en el Cicle Geografies

L’interès per la cultura mexicana ha portat fins a Ordino més de 300 persones, que no s’han volgut perdre les propostes emmarcades dins el cicle Geografies. Han estat 15 dies d’activitats ininterrompudes: conferències, tallers, teatre, cinema i art, que han servit per mostrar la realitat mexicana des de múltiples perspectives, amb convidats aportats pel fotògraf i exeditor Albert Padrol, responsable dels continguts del cicle.

Geografies va tenir lloc del 6 al 19 de maig a l’Era d’Ordino, organitzat per l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) en col·laboració amb el comú ordinenc, que va valorar molt satisfactòriament la qualitat de la proposta, tal com va manifestar a través d’un comunicat.

El director de l’IEA, Jordi Guillamet, aposta per la continuïtat del cicle, segons van afirmar des del comú d’Ordino, i van assegurar que aquesta ha estat l’edició que ha servit per consolidar la proposta. «Continuarem amb un format que no es qüestiona per la varietat de propostes i la bona acollida. Tots els convidats i els continguts han estat molt interessants», va reconèixer.

Grans participants

Entre les intervencions més destacades, la conferència d’Agustí Pàniker, convidat per segona vegada, va tenir més de 50 assistents. El director de l’editorial Kairós va obrir la segona setmana del cicle amb la conferència titulada La traïció dels déus asteques. El director de la revista Viajes National Geographic, Josan Ruiz, va reunir 40 persones per explicar la importància del peiot en la cultura huiloche. Les dues exposicions, de Pedro García Villegas i de Ruth González, han atret 112 persones. La gastronomia, amb tallers i degustacions ha estat representada pel restaurant La Adelita.

El projecte

Geografies és un projecte que presenta cultures, països, territoris i espais de coneixement a través de conferències, tallers pràctics i de projeccions cinematogràfiques de caràcter gratuït. De moment, encara no se sap quin serà el país convidat de l’any que ve.