El PS demana si es controla que les empreses augmentin l’IPC

El grup parlamentari socialdemòcrata demana al Govern que aclareixi si es preveuen mecanismes de control per garantir que les empreses apliquen l’increment del 0,7% de l’IPC a tots els salaris inferiors a 24.000 euros anuals. Un dia després que l’USdA denunciés que hi hauria empresaris que no compleixen amb la mesura aprovada per l’executiu que va entrar en vigor l’1 de maig, el líder dels socialdemòcrates al Consell General i cap de l’oposició, Pere López, va enviar ahir una pregunta al Govern perquè respongui en la sessió de control a l’hemicicle prevista per al 20 de juny si es preveuen o no eines de control en cas de presumptes incompliments.

López va recordar que l’increment està previst a la llei del pressupost d’aquest any i que arran de la denúncia del sindicat, «hi hauria molts casos de treballadors als quals encara no se’ls ha aplicat l’increment de l’IPC marcat al pressupost».

Denúncies

A banda de demanar si hi ha hagut incompliments per part d’empresaris, López també demana si l’executiu ha rebut denúncies de casos on no s’hagi complert aquesta disposició. El president dels socialdemòcrates afirma al mateix temps que l’existència dels mecanismes de què disposa el Govern per fer «efectiva» la disposició «s’han posat en dubte» arran de la queixa de l’USdA i assegura al mateix temps que «es tracta d’una mesura important pel poder adquisitiu de les famílies». A més, afegeix que aquest enrenou «també afecta els empresaris» perquè «una majoria ho estan aplicant i es veuen perjudicats per aquells que no ho acaben de fer».

Per la seva banda, el president de la CEA, Gerard Cadena, va explicar ahir que no té constància que la nova mesura aprovada per l’executiu de Toni Martí s’incompleixi i va afirmar que tots els associats a la patronal estaven al corrent de l’increment. Al mateix temps, Cadena va apuntar que els presumptes casos detecatats es podrien deure al fet que encara hi ha corporacions que s’estan adaptant al nou codi de relacions laborals i que, per tant, hi puguin haver disfuncions a nivell informàtic que podrien provocar aquesta situació.

La presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Avinguda Carlemany, Susanna Venable, va afirmar que els possibles casos denunciats per l’USdA serien «aïllats» i va explicar que en el seu cas, ja fa anys que aplica aquesta mesura que enguany ha aplicat l’executiu. «Cada any ho he fet. Penso que és de justícia per al treballador», va concloure Venable. EL PERIÒDIC va contactar amb el Govern per esclarir si hi ha mecanismes per supervisar el compliment del decre, però no va obtenir resposta.