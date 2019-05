Creix el nombre d’estudiants forans que trien Andorra per cursar els seus estudis

Si bé bona part dels estudiants del Principat d’Andorra es veuen obligats a marxar del país per a efectuar els seus estudis superiors, Andorra també és una destinació de referència perquè alumnes de l’estranger s’hi traslladin durant tres o més anys per a obtenir els seus diplomes d’ensenyament superior.

Centenars d’alumnes de més de 16 anys han d’interrompre els seus estudis al Principat i marxar perquè cap dels sistemes educatius imparteixen les formacions professionals o els graus universitaris que han triat per seguir amb la seva carrera acadèmica un cop conclosos els estudis obligatoris de segona ensenyança o de Batxillerat. Aquesta tendència, això no obstant, ha anat a la baixa en els darrers anys: el creixement de l’oferta de cicles formatius, graus i fins i tot màsters i altres diplomes al Principat ha fet que cada vegada més persones triïn quedar-se a Andorra a estudiar, no només per l’evident avantatge econòmic, sinó per la millora viscuda en aquest camp. I no només això: a més del major nombre d’estudiants que opten per quedar-se al país, també cal parlar d’un increment en el nombre de persones que acudeixen de l’exterior per formar-se. La majoria d’ells procedeixen de les localitats que queden en els termes transfronterers. Però també cal parlar de residents a altres ciutats més llunyanes, que s’instal·len a Andorra per a titular-se en magisteri, informàtica o infermeria.

Els programes d’intercanvi amb altres escoles i universitats del món també fa que dins de la Universitat d’Andorra hi hagi alumnes procedents, per exemple, del Canadà. Això és possible gràcies als programes de mobilitat, que fomenten el coneixement d’Andorra a nivell internacional i ajuden a l’arribada de joves de l’exterior per al seu creixement acadèmic.

El reconeixement per part d’altres països dels títols d’ensenyament superior que s’imparteixen a Andorra ha estat fonamental per a afavorir l’arribada d’alumnat exterior. Recentment, Portugal s’ha sumat al reconeixement automàtic dels títols que s’emeten a un país i l’altre.

