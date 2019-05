S’obre el termini per demanar les subvencions de la CASS

El primer Consell de Ministres del nou Govern va aprovar que des d’ahir mateix ja es puguin sol·licitar els ajuts destinats a atendre i donar solucions a la greu situació econòmica generada als empresaris i comerciants del Pas de la Casa per l’obligat tancament de l’accés amb França a causa d’una esllavissada a l’RN22. D’aquesta manera, tots els interessats poden demanar al Govern una subvenció de la part de la cotització de la CASS dels treballadors que assumeix el patró (15,5%), corresponent al període de tancament de la carretera entre el 28 d’abril i el 15 de maig. També s’hi podran adherir tots aquells vinculats a empreses de prestació de servei del sector turístic.



Segons va explicar el ministre Portaveu, Eric Jover, els sol·licitants hauran d’adjuntar a la demanda el full de cotització social de l’empresa corresponent al mes de maig i tenen temps per fer-ho durant els pròxims 15 dies hàbils al Servei de Tràmits del Govern.



Campanya

Preguntat sobre les demandes dels comerciants de la vila encampadana per ampliar la campanya publicitària durant un mes més, Jover va considerar que «hem de separar les accions puntuals associades a l’incident que hem tingut sobrevingut a d’altres que puguem fer per promocionar una zona comercial molt important com el Pas de la Casa». A més, va afirmar que aquestes «haurien d’entrar dins de la normalitat que hi hagi polítiques d’acompanyament de la zona comercial, com ja hem fet algunes mesures, i com també fem a altres zones comercials del país».