Nova acampada per demanar lloguers més justos

Aprofitant la recent formació del «nou Govern de coal·lició», Podem Andorra organitza pel pròxim 20 de juny una nova acampada a la plaça del Poble per reivindicar que «no ens hem oblidat que durant tota la campanya electoral l’abusiu preu del lloguer va ser damunt la taula». La protesta, va explicar el president de la formació, Joan Seguí, començarà a les 13.00 hores i tindrà una durada de 24 hores, en les quals es llegiran diversos manifestos i es faran tot tipus d’activitats per amenitzar la jornada. Tot i que l’acte està organitzada per Podem, també hi participaran l’USdA, el SAT, les joventuts del PS i altres moviments socials com Hippies Andorra o els ecologies Fridays for Future. Així, aquesta serà la segona acampada per demana lloguers més justos i socials, ja que com va recordar Seguí, en la primera –celebrada ara fa un any– «hi van participar una cinquantena de persones repartides en 22 tendes i hi van passar més de 800». Com aleshores, també es recolliran signatures d’andorrans i residents per presentar-les davant l’Administració.



D’altra banda, el dia 12 hi haurà una concentració en la mateixa plaça del Poble a favor del Dia Mundial contra el Treball Infantil.