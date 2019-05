Els Festivals de Senderisme arriben a tot el Pirineu català

Un total d’onze esdeveniments formaran part de la quarta edició dels Festivals de Senderisme dels Pirineus. Estaran repartits per nou comarques, fent que n’hi hagi en tot el Pirineu català. Enguany s’hi incorporen tres comarques de la demarcació de Girona: la Garrotxa, el Ripollès i l’Alt Empordà. I de cara a properes edicions la intenció és afegir-hi el Prepirineu, amb l’organització d’activitats al Solsonès i el Berguedà.



L’organització preveu superar la xifra dels prop de 1.400 visitants que es van assolir a l’edició anterior, en una proposta que pretén difondre els actius culturals i gastronòmics de cadascun dels entorns que es recorren, més enllà dels que es van trobant durant la ruta. La programació, que va començar a Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà) a mitjan de maig, s’allargarà fins al 20 d’octubre, dies en què tindrà lloc el «Festivalls de l’Alt Pirineu».



El director de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (Idapa), Pere Porta, va explicar que l’ampliació territorial és fruit de la col·laboració amb els responsables de la Marca Turística Pirineus, gestionada des de l’Agència Catalana de Turisme. Les activitats previstes en el conjunt dels onze esdeveniments són gairebé un centenar.



L’objectiu és el de donar a conèixer el territori tot fent una ruta «saludable», inspirant-se en propostes similars que tenen lloc a diferents països europeus, com ara França i el Regne Unit, segons va detallar Cesc Capdevila, coordinador tècnic d’aquests esdeveniments i que forma part de l’Idapa. De la seva banda, un dels guies interpretadors acompanyants d’aquestes excursions, Xavi Fanlo, va destacar que, a banda de dur a terme la caminada, actuen com a «prescriptors» dels diferents productes i actius culturals que hi ha a l’entorn.