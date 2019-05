El quart d’Ordino demanarà que es regulin per llei les seves funcions

La nova junta del quart d’Ordino té clar que no pot tirar endavant grans projectes davant la manca de finançament de la institució, però tot i així té dos objectius entre mans: aconseguir que finalment es regulin per llei les funcions del quart i tancar l’acord de cessió de l’antic hotel Casamanya perquè la corporació hi traslladi tots els serveis i així donar utilitat a l’immoble.

«Ara mateix tenim un buit legal, per tant, la setmana que ve enviarem una carta als partits polítics perquè desenvolupin per llei les funcions del quart», va explicar el llevador del quart, Toni Hernández, que assegura que «no volem estar en terra de ningú, però la nostra intenció és no perdre els usos i costums».



Una petició que arrenca després que un grup de veïns de la parròquia arribés a plantejar la desaparició de la institució històrica, un plantejament que els membres de la junta no comparteixen. «En vam parlar i pensem que es pot solucionar sense que el quart desaparegui», va exposar. Això sí, cal «adequar-nos als nostres temps», perquè com és evident les funcions originàries dels quarts s’han anat perdent, ja que la majoria de competències que tenien les han assumit els comuns. I sense ingressos, tampoc poden actuar.

Hotel Casamanya

L’altre problema que té entre mans el quart és el futur de l’antic hotel Casamanya. Amb tot, Hernández admet que la proposta del comú de poder acordar una cessió de l’immoble per poder agrupar tots els serveis comunals en un sol espai els va agafar per sorpresa, però de seguida es va veure amb bons ulls per part de tothom. Per això, la setmana vinent respondran per carta al cònsol major, Josep Àngel Mortés, per posar-se a treballar. «Es va decidir crear una comissió mixta per negociar els petits detalls», va concretar. Petits detalls, que potser no ho són tant, però, ja que entre els aspectes que s’hauran de definir hi ha com es fa aquesta cessió, si es preveu algun import de lloguer de l’immoble o no i quines contrapartides podria obtenir el quart amb aquesta acció. «Tot això s’haurà de parlar, però per a mi, personalment, la major contrapartida és donar utilitat al Casamanya i que en surtin beneficiats els ciutadans d’Ordino», exposa. El que va deixar clar, però, és que en tot cas la cessió no implicaria cap canvi en la titularitat de l’edifici, que seguiria sent propietat del quart.



Justament aquest argument, el benefici que podria tenir per als ordinencs l’agrupació de tots els serveis de la corporació en un sol lloc, i no en tres edificis diferents com fins ara, i una nova ubicació que portaria avantatges com més facilitat d’aparcament, ha estat clau perquè tots els membres de la junta veiessin amb bons ulls la nova sortida per a l’antic hotel. «Crec que no hi haurà massa problemes per posar-nos d’acord», augurava el llevador, que igual que Mortés, però, advertia que era un projecte que tot i iniciar-se ara, s’hauria d’acabar de tancar durant el mandat que ve. I és que la inversió per adequar els espais, segons el cònsol, podria arribar als cinc milions d’euros i s’hauria de fer per fases.



Toni Hernández també va destacar la possibilitat de poder destinar els locals actuals de casa comuna a nous negocis, ja que ara, «quan tanca tràmits, la plaça queda morta», assegura.