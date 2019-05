La capital exhibirà els elements històrics del comú

El Comú d’Andorra la Vella té previst reformar la planta baixa de l’edifici comunal per tal de millorar les instal·lacions i alhora poder habilitar una exposició dels elements històrics de la corporació. Segons es va informar des de l’administració local, l’exposició inclouria, per exemple, la vara del contrapàs que s’ha restaurat recentment, la Creu Grossa original i les capes i els tricornis que utilitzen els cònsols per als juraments.



D’altra banda i pel que fa a les millores de la zona del vestíbul, el projecte inclou la reforma de la porta d’accés a la Casa comuna per crear una doble porta i millorar les condicions de climatització de l’espai i la reforma de la façana de la planta baixa, per adequar aquestes modificacions i incorporar també noves tecnologies d’informació (elements amb informació sobre els símbols exposats i un taulell d’anuncis digital).



La corporació de moment no ha volgut informar sobre el cost dels treballs, ja que s’està a l’espera de rebre les ofertes del concurs públic que s’ha convocat. Tot i així es preveu que les obres es duguin a terme mantenint en funcionament el servei de tràmits. Així doncs, la voluntat seria fer els treballs aprofitant els tres mesos d’estiu, que segurament és quan hi ha menys afluència de gent.



El comú va fer públic l’edicte del concurs per fer les obres ahir al BOPA. Les empreses interessades poden retirar el plec de bases pagant 30 euros a la secretaria general del Comú d’Andorra la Vella, a partir del 30 de maig del 2019. Totes les ofertes han de ser lliurades en sobre tancat i lacrat abans de les 15 hores del 28 de juny del 2019. Està previst que l’obertura dels plecs es faci l’1 de juliol a les 11 hores.