Els taxistes volen un nou encaix i més places a l’Estació Nacional d'Autobusos

Un mes i mig després de constituir el sindicat del taxi, el col·lectiu es va reunir ahir amb la cònsol major d’Andorra la Vella per fer-li partícip de les seves necessitats i va ser concrets: reclamen una millora de les senyalitzacions de les parades, el canvi d’ubicació d’algunes d’elles i replantejar l’encaix i visualització del servei a l’Estació Nacional d’Autobús.

El col·lectiu insisteix que la ubicació de la parada a la part posterior de l’estació els fa perdre carreres

Fonts del col·lectiu van entrar més en detall de les necessitats que van comunicar a Marsol, la qual, asseguren, es va mostrar «receptiva i comprensiva amb el col·lectiu». Manifesten que les places que hi ha a l’Estació Nacional d’Autobusos «són minses» i estan «mal col·locades de cara a l’afluència d’usuaris», en referència que estan situades a la part posterior i els viatgers que arriben no poden veure si hi ha cotxes disponibles. «Això ha provocat que molts taxistes hagin desistit d’anar perquè perden carreres», apunten les fonts consultades, que recorden que a l’entrada de l’estació només hi ha dues places disponibles. A més, li sumen un altre greuge. «Els turistes arriben al país i creuen que a Andorra no hi ha taxis. Quan arriben els hotels els ofereixen els serveis que els establiments tenen concertats amb empreses o taxistes en concret. I això ja sabem que és joc brut», indiquen.

El sindicat també va tractar la situació actual d’algunes parades, el seu estat i el canvi d’ubicació d’algunes amb la finalitat de seguir guanyant usuaris. Les fonts consultades van posar l’exemple de la parada que recentment ha canviat la ubicació del carrer Pau Casals, davant de la parada d’autobusos interns, al carrer Josep Rossell Calva. Els taxistes afirmen que per poder estacionar-se han d’arribar fent marxa enrere.

Una altra de les voluntats que té el col·lectiu és que se’l tingui present a l’hora de fer canvis en la mobilitat, com són canvis de sentit de carrers per millorar el trànsit.

Aquestes i altres demandes no són noves i des de les diferents associacions en les quals s’agrupen els professionals del sector ja les havien reclamat a les autoritats. Ara ho han tornat a fer com a branca de la Unió Sindical d’Andorra i esperen que fructifiquin perquè el servei de taxi «esdevingui un servei públic de qualitat al servei del país i dels seus usuaris», va indicar el col·lectiu a través d’un comunicat.