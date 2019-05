Les defenses del crim d’Encamp insisteixen en l’absolució

El cas de l’apunyalament d’Encamp va tornar ahir a la justícia, aquesta vegada pel reguitzell de recursos d’apel·lació que van presentar les parts al Tribunal Superior contra la sentència dictada per Corts. La Fiscalia, però, va defensar que les penes imposades «són proporcionades als fets i ajustades al Codi penal».



Les defenses segueixen reclamant l’absolució tant de l’autor confés com del copartícip dels fets. Del primer al·leguen que trastorn mental que pateix «no el fa responsable dels fets» i preguen deixar-lo en llibertat en comptes de complir la pena imposada de cinc anys i mig de presó. Del segon, afirmen que «va evitar que el primer agredís a la víctima, però li va oferir quedar-se a casa seva per por», la qual rebre vuit punyalades, a més de diversos cops al cap amb un bat de beisbol.

L’acusació particular, per contra, reclama que s’augmenti la pena del cooperant. Corts el va condemnar a tres anys de presó per un delicte major d’encobriment i el va absoldre del delicte major de temptativa d’assassinat. La representació lletrada considera provat que «va participar activament» més enllà de donar-li aixopluc i, per tant, sol·licita que se li imputi el delicte d’intent d’assassinat i els nou anys de presó que va demanar en primera instància el Ministeri Públic.

Un contrabandista reclama una multa menor

El Superior també tractar ahir la pena imposada a un contrabandista. El 8 de març del 2018, un home va ser enxampat al Pas de la Casa amb el cotxe ple de paquets de tabac valorats en 14.500 euros. Corts el va castigar amb l’arrest nocturn a la Comella i una multa de 15.000 euros. La defensa considera la sanció «elevadíssima» i ahir va demanar al TS que la rebaixi fins als 6.000 euros «com a màxim» i que canviï la privació de llibertat per 15 dies d’arrest domiciliari.



La defensa va justificar que el processat va ser interceptat entre la rotonda del Pas i el punt duaner. «Era la franja administrativa i no queda clar si circulava en territori francès», va al·legar. El Fiscal, sorprès, va recordar els límits fronters i inclús va bromejar amb què «se’ns ha annexat un tros de França i no ho sabem». Els duaners van identificar el cotxe a Soldeu i el van controlar al Pas. Quan van preguntar-li què feia, l’home va dir que anava a distribuir el tabac a les botigues. Eren, però, les cinc de la matinada.