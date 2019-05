Adeu a un referent

S’ha acabat una època. La d’Andrew Albicy al MoraBanc Andorra. Entre llàgrimes, molt emocionat, ahir va dir adeu al club per anar a un d’Eurolliga. Ho va fer després de recollir el Premi MoraBanc al jugador més solvent de la temporada 2018-2019 que es decideix amb els vots dels aficionats durant els partits de la lliga regular. Albicy ha sumat 264 punts durant les 34 jornades de lliga i s’ha imposat per només quatre punts a Moussa Diagné, i per cinc a Dylan Ennis, que han estat segon i tercer respectivament.

En aquest sentit, Albicy va explicar que «agafo aquest camí perquè vull jugar l’Eurolliga, tinc moltes ganes d’arribar-hi, ho tinc decidit». Així, va afegir que «sóc molt exigent» i que «el més important és que ho he donat tot». A més, va revelar que «no sé encara a on jugaré però l’interès de diversos equips em fa pensar que podré jugar Eurolliga» i va remarcar que «he crescut en aquest club i només puc donar les gràcies a tothom per l’ajuda, sempre portaré Andorra al cor». «Quan vaig arribar al club, no tenia tant de nom com en tinc ara, he millorat molt en lideratge, en tir exterior i en tota la part del joc, em trobo més madur i això es veu a la pista», assegurava.

En aquest context, va recordar que «el nostre públic sempre ens ha ajudat a guanyar partits i per a mi és el millor del món, quan estava a la pista els escoltava i per tant, mai els ho podré agrair prou». «També vull donar les gràcies al cos tècnic, a la junta directiva i als meus companys», exposava.

Per un altre costat, els tres moments preferits durant aquests tres anys al club han estat «quan vam jugar la Copa del Rei, els play-off contra el Barça de la temporada passada i els play-off d’Eurocup contra el Villeurbanne d’aquesta temporada, no és fàcil escollir-ne tres perquè n’hi ha hagut molts».

Per tant, pel que fa al futur, una de les opcions és jugar a l’Asvel Villeurbanne, que ja va mostrar el seu interès per fitxar-lo encara que també podria anar al Zenit Sant Petersburg de Joan Plaza o a l’Unic Kazan.

En aquest context, el president de l’entitat, Gorka Aixàs, va manifestar que «estem parlant d’un jugador històric que podríem ja situar a l’altura del que va representar pel nostre club José Luís Llorente els anys 90» i va reconèixer que «caldrà treballar, però ho farem per reinventar-nos i tornar a ser competitius que és el que volem». «Tenim una gratitud immensa cap a ell, el seu record perdurarà al club per sempre», assegurava i remarcava que «serà difícil trobar un jugador com ell, ens ha fet créixer i ha crescut molt, deixa un buit de lideratge, és molt estimat per l’afició».

D’aquesta manera Albicy tanca la temporada 2018-2019 havent jugat 33 partits, amb una mitja de 25 minuts per enfrontament en el qual ha fet 2,1 faltes personals, ha capturat 0,4 rebots ofensius i 1,4 de defensius. En assistències, ha estat el cinquè millor jugador de la Lliga Endesa, amb 5,2 de mitjana per partit i el sisè en recuperacions, amb 1,2 de mitjana per partit. Pel que fa a l’encert, des del triple ha anotat un 1,7 de tirs de 4,8 per partit mentre que en tirs de dos ha anotat 1,1 de 2,6 i en tirs lliures, 1,1 d’1.4. En total, ha sumat 10 punts de mitjana en valoració.

A l’EuroCup, Albicy va estar reconegut com un dels integrants de l’All-7Days Eurocup First Team, perquè en paraules de l’organització «va estar sòlid durant tota la temporada, portant el MoraBanc a les semifinals per primera vegada en la seva història». Així, el jugador va liderar l’EuroCup amb assistències, 118, mentre que ocupava el tercer lloc en tirs de tres, havent sumat un total de 43 punts i és el segon millor jugador en robatoris totals, havent-ne aconseguit de 35. A més, el seu percentatge d’encert va ser del 52,5% des dels dos punts i del 43,1% des del triple. Igualment, cal recordar que Albicy va guanyar el premi MVP del Top16 de la primera ronda, amb una gran actuació contra el Cedevita Zagreb en la qual va anotar 33 punts, va capturar cinc rebots i va realitzar vuit assistències, quatre robatoris i set faltes, obtenint una valoració de 37 punts.