El compromís de ratificar al juny l’acord marc amb Europa es refreda

Tot i que la setmana passada el cap de Govern, Xavier Espot, va anunciar que en el primer Consell de Ministres es tractaria «des d’un punt de vista monogràfic» les negociacions de l’acord d’associació amb Europa, el cert és que l’acord marc que la Comissió Europea pretenia rubricar al juny «no està a l’ordre del dia» de la nova delegació negociadora d’Andorra amb la UE, tal com va assegurar ahir el ministre Portaveu Eric Jover en la roda de premsa.

«No hi ha document ni hi hem tingut accés al contingut perquè aquest no hi és» va recalcar Jover respecte a l’acord marc que pretenia traçar les línies mestres de l’acord d’associació, així com també les línies vermelles que la Comissió Europea acceptaria com a especificitats reconegudes d’Andorra.

En aquest sentit, el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, va sostenir que, arran de les darreres sessions de negociació, «s’ha evidenciat que a dia d’avui ningú està en condicions rubricar l’acord marc d’associació», raó per la qual va descartar que hi hagués «cap termini, pressió o obligació» per formalitzar un document d’aquesta mena.

Per arribar a aquesta situació en la qual l’acord marc s’ha refredat han confluït diversos factors que, segons Riba, corresponsabilitzen als quatre actors —Comissió Europea, Andorra, Mònaco i San Marino—implicats en el procés de negociació. Pel que respecta al Principat, la convocatòria d’eleccions del passat mes d’abril va derivar en un Govern en funcions que, durant les negociacions, va prendre «un rol d’observador», és a dir, que «es veu el que s’avança i s’emet reserves sobre cadascuna de les qüestions». Per aquesta raó, una les prioritats de la delegació negociadora que encapçala Riba és «poder anar aixecant ara les reserves i anar fent les esmenes o aportacions que considerem escaients».

Riba: «Si apareix una necessitat per part de les quatre parts de marcar la posició actual perquè sigui útil llavors es podrà concretar l’acord»

Malgrat el forçós decalatge d’Andorra, el secretari d’Estat d’Afers Europeus va recordar «els altres tres tampoc han arribat a assolir l’acord necessari per poder arribar als objectius que el president Juncker hagués desitjat en el termini que ell preveia». Així doncs, Riba va sostenir que «si apareix una necessitat per part de les quatre parts de marcar la posició actual perquè pugui ser útil llavors es podrà concretar el document d’una eventual rúbrica en funció del contingut que tingui».

Amb tot, la negociació no s’atura per l’absència d’aquest acord marc, sinó, ans el contrari, «hi ha la voluntat explícita» de continuar el proper dilluns amb la nova delegació negociadora amb la UE que pilotarà Riba, acompanyat per un equip que també integrarà un representant del copríncep francès; un representant del copríncep episcopal; l’ambaixadora d’Andorra davant de la UE, Esther Rabasa; i un tècnic adscrit a la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus.

«El marc institucional està prop de concretar-se en la seva totalitat» va explicar Riba respecte al rumb de les negociacions. A més va aclarir que «en aquests dies ni parlarem de cabal comunitari ni de lliure circulació de persones, ni de capitals ni de serveis. L’atenció està centrada en tancar el primer bloc jurídic de l’acord».

Quota de permissos de treball d’autònoms

El Consell de Ministres va aprovar ahir un nou reglament de quota general de permissos de residència i treball per compte propi, que contempla un total de 250 noves autoritzacions. D’aquest total, 50 queden reservats per professions liberals i els 200 restants són per a altres supòsits.

Concurs per al lloguer de vehicles policials

El Govern va aprovar ahir la convocatòria d’un concurs públic per al subministrament, en modalitat de rènting, de nous vehicles equipats destinats al Servei de Policia. La flota actual en compta amb 16 i la licitació expirava a finals d’any, raó per la qual el nou contracte preveu una durada de cinc anys més.

Convocatòria oberta pel programa Engega

En compliment amb el reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional, el Govern va obrir la convocatòria del programa Engega 2019, que comptarà amb una dotació pressupostària de 750.000 euros.

Ampliació de l’horari comercial a la capital

Els comerços adherits a l’Associació de comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella podran obrir els seus establiments, com a màxim, fins a les 24 hores del proper dijous 6 de juny, amb motiu d’una nova jornada de dinamització comercial sota el títol «Nit de Copes al Centre Històric».