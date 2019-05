Jover fa autocrítica amb la Llei de la Funció Pública

El ministre Portaveu, Eric Jover, va admetre ahir «la meva part de mea culpa com a membre de l’anterior Govern» respecte la controvertida Llei de la Funció Pública, de la qual el TC va declarar inconstitucionals dos articles després del recurs presentat pel PS i L’A.

«Segurament no vam saber explicar suficientment bé el contingut d’aquesta llei més enllà de les dificultats de fons, ja que també hem tingut dificultats de forma» va reconèixer Jover, raó per la qual va considerar que «algunes de les diferències aparents que puguem tenir amb els col·lectius sindicals també venen per aquest element». En aquest sentit, el ministre Portaveu va sostenir que el nomenament de la sindicalista Lara Vilamala com a secretària d’Estat de la Funció Pública respon a «un símbol de la voluntat de renovar el diàleg».

Amb tot, Jover va reivindicar que «tenim la ferma convicció que l’objectiu d’aquesta llei era millorar les condicions laborals dels propi treballadors», motiu pel qual va recordar que el desplegament reglamentari de la llei «és una tasca vital». Per aquesta raó, el ministre Portaveu va esgrimir que «el diàleg no anirà cap a la derogació de la llei», sinó que, a banda d’acatar la sentència del TC, es treballarà pel desenvolupament reglamentari «sense tancar la porta a introduir elements que mereixin una reflexió perquè siguin més eficients» durant el transcurs d’aquesta.

Preguntat per les possibles confrontacions que se’n puguin derivar en el si d’aquesta llei, Jover va respondre que «la relació entre els ministres de la coalició és la necessària independentment de l’etiqueta que teníem el dia abans del nostre jurament. El dia del nostre jurament passem a ser ministres del Govern d’Andorra».

A més de Vilamala, ahir també va ser nomenat Marc Rossell com a secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Joan León com a secretari d’Estat de Justícia i Interior. D’altra banda, també van ser elegits Maria Teresa Canals com a directora del Departament d’Escola Andorrana i Sílvia Ferrer com a directora del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat.