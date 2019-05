L’FC Andorra «estudiaria» comprar una plaça a 2a B

Des que Gerard Piqué va comprar l’FC Andorra, el club té un gran ressò mediàtic i dia rere dia surten informacions i especulacions sobre el projecte. En aquest context, en els darrers dies s’ha especulat sobre la possibilitat que el conjunt pugui comprar una plaça a la Segona Divisió B, entre elles, la de l’Ontinyent.

Així, des del mateix club van indicar que «no s’ha ni parlat fins que ha sortit a tot arreu» i van reconèixer que «òbviament, si es donés el cas, s’estudiaria» encara que van reiterar que «no sabem si ens convé». «S’estudiaria com tot, però res més», van assegurar. Per una altra banda, també van recordar que aquest fet és complicat perquè «si queda una plaça deserta, hi ha certs criteris que donen prioritat, com per exemple la zona geogràfica o la posició a l’última lliga i, per tant, hi ha clubs que tenen més prioritat que els altres, fet que ho fa encara més complicat».

Amb aquestes declaracions, el club va voler donar per tancada aquesta polèmica i cal recordar, que, des del principi, la seva voluntat ha estat anar pujant a poc a poc i a més, cal tenir en compte que el club no sap fins a quin punt aquesta decisió podria ser encertada, ja que hi ha algunes qüestions a solucionar de cara a l’any vinent com veure com serà la plantilla o el tema del camp, ja que l’entitat ha pactat unes reformes a les instal·lacions amb el Comú d’Encamp, fet que serveix com a solució provisional de cara al camp a on jugar.

Tot i això, a Segona Divisió, es requereix tenir un aforament mínim, que en aquest cas se situa amb 6.000 persones, quasi el doble del que té l’Estadi Nacional, la instal·lació futbolística del país més gran. Per això, créixer de manera massa ràpida podria suposar molts mals de caps a l’entitat.

Per un altre costat, aquest fet suposaria també un problema amb la base del club, ja que les distàncies entre el primer equip i l’amateur, encara serien més grans. Tot i això, ascendir o descendir als despatxos és una pràctica que s’ha convertit en habitual en els darrers anys a Espanya.