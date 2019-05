‘Les xarxes socials’ guanya el concurs RECcrea

El curt Les xarxes socials, de les alumnes del col·legi Sagrada Família Natàlia Garrancho i Mònica Magalhaes, va guanyar ahir la cinquena edició del Concurs de curtmetratges RECcrea. El treball guanyador destaca per «un bon ús del llenguatge audiovisual amb sintonia d’un to còmic i irònic», va precisar el jurat. En l’acte celebrat al Fòrum de l’FNAC, les guanyadores del concurs van rebre de mans de la ministra de Turisme, Verònica Canals, un val de compra de 700 euros per ser gastats en productes del centre comercial Pyrénées Andorra.

Les tres projeccions guanyadores es presentaran fora de concurs al Festival Ull Nu 2020

En segon lloc va quedar el curtmetratge El dia de Sant Valentí, del qual el jurat va remarcar «la bona planificació i la construcció de la història». Lorena Oliveira, Mònica Oliveira, Sergi Villareal i Natàlia Canet, del Lycée Comte de Foix, van rebre un premi d’un val de 500 euros. «Per la seva originalitat en el llenguatge i els recursos que s’hi han utilitzat», Karen Brezac va quedar en tercer lloc amb l’obra L’esperança fa viure. En conseqüència, va rebre un val de 300 euros.



Els tres curtmetratges guanyadors es podran veure pròximament a RTVA i es presentaran fora de concurs en el marc del Festival de cinema emergent Ull Nu 2020.