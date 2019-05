Un espectacle de ‘clown’ apropa la cultura francesa

El Centre cultural la Llacuna va acollir ahir l’assaig general de La clownerie de printemps, una activitat que ha dut a terme el Servei de Joventut del comú d’Andorra la Vella durant el mes de maig amb la col·laboració de l’ambaixada de França a Andorra, i que culminarà dissabte a les 19.30 hores al Parc Central durant la Festa de la Joventut. Durant cinc setmanes, fins a 12 joves han fet un seguit de classes magistrals de clown, les quals han impartit Christophe Thellier i Muriel Deville, dos reconeguts formadors de l’especialitat i punters a Europa en l’art del pallasso i la comicitat.



Com va indicar Thellier, el clown parteix de la base corporal i del físic i està inspirat en clàssics com Charles Chaplin o Buster Keaton. L’objectiu, per tant, és trencar els codis socials buscant l’accident amb automatismes corporals i el canvi de la silueta. «El que fa el pallasso és trencar amb l’establert jugant amb l’expressió i les emocions pròpies», va detallar Thellier.