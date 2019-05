Catalunya aspira a què el 10% dels turistes visitin el Pirineu

El Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2018-2022 preveu l’augment d’inversions per millorar la qualitat del sector i augmentar l’oferta «perquè un 10% del total de turistes que arriben a Catalunya visitin les comarques interiors i el Pirineu el 2022», tal com va anunciar ahir el director general de Turisme, Octavi Bono, durant la presentació del projecte a la Seu d’Urgell. Segons va assegurar Bono, el nou document contempla «mesures concretes per millorar la competitivitat del sector» i per «situar Catalunya entre les tres primeres destinacions turístiques de la Mediterrània».



La intenció és «que Catalunya sàpiga aprofitar la seva riquesa patrimonial, cultural i d’oci per millorar la demanda i augmentar els ingressos al sector», el qual contempla «mesures concretes per millorar la competitivitat del sector» i per «situar Catalunya entre les tres primeres destinacions turístiques de la Mediterrània», va explicar Bono.



El projecte ha estat el resultat d’anys d’estudi i d’un acord amb els agents del sector per ordenar un flux de visitants creixent. Sobre aquest punt, l’estudi preveu que l’any 2022 fins a 21 milions de turistes estrangers visitin el país, quan actualment arriben uns 18 milions. Per això, es vol definir una estratègia perquè aquest gran moviment de persones sigui compatible amb la qualitat i la sostenibilitat, i perquè no es concentri només en zones concretes sinó que beneficiï tot el país. En aquest sentit, el pla preveu «traure profit de la riquesa del país i alhora potenciar inversions que millorin els serveis que pot oferir». També es posa com a objectiu principal «augmentar la qualitat del turisme que arriba al país» per tal «d’incrementar la despesa diària del visitant», així com que l’activitat sigui compatible amb criteris de sostenibilitat i respectuosa amb l’entorn», va precisar Bono. D’aquesta manera, es pretén que la despesa mitjana per turista i dia arribi fins als 191 euros, i que un 37% dels turistes vinguin fora de la temporada alta.