Sant Julià organitzarà una reunió de poble per la tirolina

El Comú de Sant Julià de Lòria ha mogut fitxa davant de la recollida d’una cinquantena de firmes del grup d’opinió de Desperta Laurèdia,escèptica amb la construcció de la tirolina a Naturlandia. La corporació va sortir ahir al pas i va afirmar que organitzarà una reunió de poble a principis de juliol per donar més detalls del projecte que es preveu construir al parc i que tindria un cost aproximat d’uns 5,5 milions d’euros, dels quals el comú n’assumiria aproximadament el 60%.



La data que es baralla per celebrar l’acte, on s’hi exposaran els diferents informes tècnics i econòmics que segons fonts comunals avalen la viabilitat econòmica i tècnica de la tirolina, és la del 2 de juliol. Des de la corporació, però, afirmen que la reunió de poble que s’està preparant no és una reacció immediata a la recollida de signatures i asseguren que la trobada permetrà «contextualitzar» tant la proposta de la tirolina com la del ràfting perquè són activitats «que s’emmarquen en les mesures de dinamització econòmica de la parròquia».



Un dels responsables de la plataforma de Desperta Laurèdia, Cerni Cairat, explica que l’objectiu de la demanda és «conèixer quina és la situació financera del parc» i que es facin públics els detalls de viabilitat del projecte de la tirolina i del ràfting per tal que els ciutadans decideixin en última instància si es tiren endavant o no. Cairat creu que ara és necessari estudiar els sectors del parc que funcionen i els que no, i «prendre les decisions que convinguin». «Hi ha un seguit d’àrees de Naturlandia a les quals ens oposem perquè són obsoletes, com el parc d’animals».

Contraris amb la gestió

Desperta Laurèdia, que és un grup d’opinió format per una desena de persones que va néixer a finals de l’any passat pel descontentament per la gestió tant de Laurèdia en Comú com també d’Unió Laurediana (UL), demana poder intervenir en la reunió de poble «per valorar altres actuacions al llarg de la legislatura» i per «exposar altres situacions del poble que preocupen a la ciutadania.



L’oposició també va reaccionar ahir a la presentació de les signatures. El conseller comunal d’UL, Joan Albert Farré, va afirmar que el gest de Desperta Laurèdia «és una mostra que hi ha un descontentament a la parròquia amb la manera de governar de la corporació». Segons Farré, que va expressar-se a títol personal, «l’opacitat i la manca de transparència ha provocat que al final hi hagi un grup de joves que hagin fet la sol·licitud i que espero que tingui una resposta postitiva». «Aviam si entre tots aconseguim que el poble sapigui què es vol fer», va concloure el representant d’UL. El líder de terceravia, Josep Pintat, va valorar «molt positivament» el moviument ciutadà, però descarta per ara afegir-se a la demanda de Desperta Laurèdia perquè «es desvirtuaria la demanda».



Per la seva banda, l’associació ecologista Apapma, que s’ha mostrat contrària a l’exposició dels animals al parc de Naturlandia, celebra que «la ciutadania es posicioni i vulgui estar informada». En tot cas, el seu president, Carles Iriarte, assegura que «mai ens hem oposat a cap projecte, però demanem que per la poca normativa que tenim, que es compleixi».