Mortés afirma que no tenen «intenció de fer desaparèixer la marca Vallnord»

Possiblement a conseqüència de la reunió mantinguda a principis de setmana entre el cònsol major de la Massana i president de Vallnord, David Baró i el president de Secnoa, Joan Viladomat, el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va suavitzar ahir el seu to a l’hora de parlar de la problemàtica de Vallnord i la probable dissolució de la societat.

En aquest sentit, Mortés va assegurar que, per part d’Arcalís, «la intenció no és fer desaparèixer la marca», que té «un valor i cost», sinó «trobar la fórmula» que vagi millor a les dues parts. A la vegada, ha considerar que, pensant en els 5.000 esquiadors que compren el forfet conjunt de Vallnord (per accedir a les dues estacions), aquest s’ha de mantenir. «No anem amb ànim de destruir, sinó de construir, però dins d’una lògica i d’un sentit comú», va afegir.

A partir d’aquí, tot obert, va exposar. La setmana vinent hi haurà una nova reunió entre les parts i se seguirà treballant per trobar un acord que beneficiï a tothom, al qual Mortés va mostrar-se «convençut que s’hi arribarà», també pensant en el bé del país. De totes maneres, el cònsol major d’Ordino va voler deixar clar que una cosa és la societat Vallnord, que si es queda buida de contingut i s’ha de dissoldre, i l’altra és la marca. En aquest sentit, preguntat per si hi ha l’opció de prorrogar la fi de la societat almenys una temporada, va assegurar que és una opció que està sobre la taula. No es farà res que perjudiqui els mercats, segons va garantir.

D’altra banda, Mortés va assegurar que de moment no hi ha cap estudi fet sobre quan val la marca Vallnord, en cas que la Massana optés per quedar-se-la. També va garantir que les relacions amb la Massana «no han minvat» arran d’aquesta situació. «No tenim cap problema, i menys personals», va exposar, recordant que hi ha moltes accions que es treballen de manera conjunta entre comuns més enllà del món de l’esquí.

Per la seva part, l’oposició va alinear-se amb la postura que va agafar la majoria. A paraules de la consellera Sandra Tudó, «hem passat de ser el germà petit d’una estació petita a ser el germà petit d’una estació gran», i per tant s’ha de negociar aquesta nova situació, va explicar. Així mateix, va desitjar que es pugui arribar a una entesa que beneficiï a tots, però va considerar normal que el comú reclami una compensació econòmica en cas que la Massana es quedi la marca.

Una residència d’avis al Casamanya

En un altre ordre de coses, durant el consell de comú celebrat ahir, la minoria va celebrar que el comú hagi pensat en l’hotel Casamanya per traslladar-hi les dependències comunals. Tot el que sigui donar una utilitat a un edifici ara en desús els va semblar una gran notícia i, «si el poble hi està d’acord, no ens hi oposarem». Ara bé, Tudó va plantejar altres possibles utilitats per a l’antic hotel, com una residència per a la gent gran o que sigui un «apèndix de tot el ventall esportiu que s’està desenvolupant a la parròquia».