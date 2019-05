Els infants del Pas es queixen de la brutícia i la pudor d’alcohol

Els alumnes de les escoles andorrana i francesa del Pas de la Casa es van queixar ahir per la pudor d’alcohol i la brutícia que es troben als matins a la sala de festes durant la temporada d’hivern. Durant el Consell d’Infants d’Encamp, que va aplegar els representants dels nens i nenes dels centres educatius de la parròquia, els infants van transmetre aquesta problemàtica al cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, i al conseller de Joventut, Esports i Turisme, Xavier Hernández, que van informar que presentaran una proposta per canviar l’ordinació comunal i destinar aquest espai a usos socials i educatius de les escoles i associacions del poble.

Els infants també van plantar la construcció d’un parc per a nens i nenes d’entre 9 i 14 anys al PAs de la Casa atès que l’actual és per a nens més petits. Una de les propostes per a la nova estructura és la zona del bullidor, però Jordi Torres els va advertir que és una zona de la qual no se’n pot fer ús atès que actualment hi ha ubicat un aparcament en concessió. Com a alternativa, el cònsol major proposa que es faci a l’altra banda del riu, en territori francès, i que per això cal el llum verd de la localitat de Porta. Dins del futur conveni amb l’ajuntament francès també es preveuria la construcció d’un skate park.



Els nens i nenes de la parròquia van plantejar altres propostes, com ara la remodelació o la construcció de les zones d’oci com els parcs o els skate parcs. En aquesta línia, l’escola andorrana d’Encamp va demanar una zona on poder practicar el ‘parkour’ i va proposar com a possibles ubicacions la Plaça dels Arínsols o la zona de Prada de Moles. Torres va explicar que la ubicació està destinada per a altres usos, però que des de l’administració s’estudiarà la proposta.



Durant Consell d’Infants també es van tractar altres temes relacionats amb la mobilitat com ara els camins o els semàfors, i el manteniment de les diferents zones de la parròquia on els nens i adolescents acostumen a jugar quan arriba el bon temps.