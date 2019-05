Ordino tanca l’any 2018 amb un superàvit d’1,1 milions d’euros

El Consell de Comú va aprovar ahir la liquidació pressupostària del 2018, que es va tancar amb un superàvit d’1,1 milions d’euros. Els ingressos van ser d’11,7 milions mentre que les despeses van ser de 10,55 milions. Segons les dades de la corporació, només va executar-se el 78,4% de la despesa pressupostada inicialment i que el superàvit es deu, en part, al fet que al 2018 es van liquidar el 80,5% de la despesa compromesa, tal com va informar l’ANA.

La consellera de Finances i Pressupost, Maria del Mar Coma, va justificar que l’ajornament d’algunes reformes previstes es deu al fet que finalment es realitzaran aquest any, com ara els treballs al Centre Esportiu i a la nova casa de la Muntanya, que s’ubicarà a l’antiga Casa Ferino. Amb tot, va recordar que l’any passat es va invertir en el nou centre sociocultural L’Estudi, en un aparcament a Arans, en millorar el parc del Prat del Call i en les noves parades de bus.

L’oposició alerta que el pressupost «incompleix amb l’objectiu publicat al Tribunal de Comptes»

Seguint amb les despeses, les corrents van augmentar un 4,4% respecte al 2017 sobretot pel cost del gasoil i per la reparació de maquinària, va assegurar la consellera. La despesa del personal també va augmentar, un 2,87%, però per l’aplicació de l’IPC en els salaris.

Pel que fa als ingressos, Coma va ressaltar que han estat molt similars als de l’any anterior. En taxes i altres ingressos va liquidar-se un 3% menys, principalment pel fet que el 2017 va ser l’últim any en què es va cobrar de la cessió obligatòria de la Querola. En canvi, els ingressos del CEO van créixer un 12,31%.

La consellera també va explicar que aquest 2018 és l’últim on es va haver de fer aportació a Secnoa (només els primers cinc mesos de l’any, abans que passés en mans de Saetde). En total, 572.000 euros.

Pel que fa al deute del comú, va reduir-se en 953.000 euros i es va situar, a 31 de desembre del 2018, en els 13,6 milions. Comptant Secnoa (també serà el darrer any), el deute va sumar 18,4 milions, el que suposa que el comú està a un 159,78% del sostre d’endeutament, per sota de l’objectiu inicial, que era del 163,15%.

La liquidació del pressupost del 2018 va aprovar-se amb l’abstenció de l’oposició. La consellera Eva Choy va insistir, com ja van fer el dia de la seva presentació, que «incompleix amb l’objectiu publicat pel Tribunal de Comptes», ja que les despeses de funcionament s’incrementen un un 1,3% respecte a l’any anterior.