Helena Mas serà la secretària d’Estat de Salut

El Ministeri de Salut encara no està plenament operatiu. El nou responsable de la cartera ja està a ple rendiment i posant-se al dia dels temes a tractar, però encara no té del tot definit l’equip que l’acompanyarà. El que sí que ja té decidit Joan Martínez Benazet és que Helena Mas serà la seva número dos, ocupant el càrrec de secretària d’Estat de Salut.

Mas va acompanyar Xavier Espot a la llista nacional com a número 8 sent una de les noves incorporacions de l’ara cap de Govern. La demòcrata pot donar un altre aire al ministeri, ja que és llicenciada en psicologia i treballa amb diferents especialitats, entre elles la psicologia clínica per a adults i adolescents, la psicologia forense i la psicoteràpia en càncer.