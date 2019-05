Tudó suma el segon or i Lomero i Ramírez assoleixen el bronze

Andorra va sumar ahir vuit noves medalles, un or, una plata i cinc bronzes. A un dia d’acabar les proves on participen els andorrans, els resultats ja són millors que en l’edició de San Marino 2017, on, malgrat aconseguir 17 medalles, només es va fer un or.

Jornada rodona en la cloenda a la piscina

Nàdia Tudó, que últimament només fa que batre récords d’Andorra, va aconseguir ahir el segon or de la delegació nacional. Ho va fer en els 100 metres braça. L’andorrana va ser a més ràpida amb un temps d’1.12,86 minuts i marxa dels Jocs amb un or i dos bronzes. «És impressionant, encara no m’ho crec. Amb tota la feina feta, marxo molt satisfeta», afirmava la nedadora. D’altra banda, Ramírez va repetir bronze en els 50 metres esquena amb un temps de 30,57 segons. Bernat Lomero, que debuta en la competició, es va penjar la seva primera medalla. L’atleta va assolir un bronze als 50 metres papallona després de signar un temps de 25, 27 segons.

Plata i marca personal per a Nahuel Carabaña

Una plata que podria haver estat or. Aquesta va ser la sensació de Carabaña en els 3.000 obstacles. L’andorrà va aconseguir fer marca personal en un final molt ajustat on l’islandès va aconseguir ser superior en els últims metres. En els 1.500, Dayane Huerta va anar de menys a més i va aconseguir fer-se amb el bronze. Així mateix, Pol Moya va sumar la seva segona medalla, en aquest cas de bronze. «Sobre el paper ens havíem plantejat ser tercers i he preferit assegurar», afirmava. Carles Gómez va ser cinquè. Bruna Luque i Arnau Roig van ser setens en els 400 i els 200, respectivament.

A semifinals després de vèncer San Marino

La victòria contra San Marino per 2 sets a 0 fa que l’equip nacional es classifiqui per a les semifinals. Folguera i Bernal lluitaran avui per les medalles contra Mònaco.

Santmann es fa amb la plata en individuals

Philippe Santmann es va imposar en el duel de semifinals contra el seu fill Bruno per 11 a 13. A les semifinals, no va poder vèncer el representant luxemburguès. Bruno va ser quart.

Mala jornada per a l’equip nacional

Vicky Jiménez va perdre a quarts de final contra Eleona Molinaro per 2 sets a 0. La parella Jiménez-Rodeiro va perdre en els dobles masculins. En els mixtos, pare i filla també van perdre.