Grandvalira acollirà l’any vinent dues Copes del Món de Quilòmetre Llançat

Grandvalira acollirà la pròxima temporada dues noves cites de la Copa del Món de Quilòmetre Llançat (KL). Així s’ha decidit en el Congrés de la FIS que s’està celebrant a Dubrovnik (Croàcia) des del passat dimarts 28 de maig. Així mateix, s’ha atorgat a la mateixa estació acollir per al 2021 una Copa del Món i els Campionats del Món d’aquesta disciplina.

El sector Grau Roig de Grandvalira i la seva pista Riberal, que és l’única del sud d’Europa que està homologada per a aquesta disciplina, seran l’escenari els pròxims dos anys de més competicions de primer nivell del KL. La disciplina de velocitat de la FIS serà al Principat d’Andorra els pròxims 2, 3 i 4 d’abril de 2020 amb la celebració de dues Copes del Món.

Així mateix, s’ha concedit a Grandvalira la realització també d’una Copa del Món i els Campionats del Món de KL per a la temporada següent, al 2021, i amb unes dates que encara estan per concretar.

El sector Grau Roig de Grandvalira i la seva pista Riberal, l’única homologada al sud d’Europa, van acollir aquesta temporada i per vuitè any consecutiu la Copa del Món d’aquesta disciplina de velocitat. Va ser, a més, la tercera vegada que rebia les Finals de la Copa del Món. Ara la FIS ha tornat a atorgar més competicions del màxim nivell a l’estació andorrana, avalada per la feina realitzada durant tots aquests anys.

A Dubrovnik es troba el gerent de la Federació Andorrana d’Esquí, Carles Visa, així com Nadal Antor, director tècnic de la Copa del Món de Quilòmetre Llançat.