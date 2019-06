Docents en reserva de plaça després de repetir l’edicte impugnat

El procés de repetició de l’edicte del 2016 que va ser impugnat ha finalitzat i tal com va confirmar el secretari general del SEP en funcions, David Garcia, «a excepció de la candidata que va perdre la plaça, tota la resta han superat la prova». Ara bé, no tots han pogut mantenir la plaça que tenien, ja que el concurs ha comportat una variació en l’ordre de puntuació. És a dir, alguns dels docents que el 2016 havien obtingut plaça, ara han quedat per darrere d’altres aspirant que han tret més nota que ells. Així doncs, han quedat en reserva de plaça. Ni Garcia ni tampoc la ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, van poder concretar de quantes persones es tracta, però van indicar que com a molt són «dues o tres».



Amb tot, Garcia va remarcar que en aquest cas la preocupació no és greu perquè «el ministeri s’ha compromès a treure un edicte durant l’estiu per consolidar algunes places necessàries i per tant, els que han quedat en reserva de plaça podran consolidar el seu lloc». Cal tenir present que quan existeix aquesta reserva de plaça, en el moment en què es fa una nova convocatòria, aquestes persones obtenen feina automàticament perquè ja tenen aprovat el procés de selecció i la nota guardada.

Adaptació

La convocatòria d’aquest nou concurs és un compromís que ja havia adquirit el predecessor de Vilarrubla, Eric Jover, amb tot, la ministra va admetre que s’ha adaptat la convocatòria a la situació. «Sí que és cert que hem adaptat el calendari a aquesta casuística perquè tot i que hi havia la necessitat, no s’havia fixat encara un termini per fer l’edicte». Això farà que «l’1 de setembre totes les persones comencin el curs amb normalitat. Això dona estabilitat a Educació perquè són places que cal cobrir i també als professors que han hagut de passar per aquesta situació. És bo per a les dues parts», va destacar la titular del ministeri.



D’altra banda, va detallar que el motiu de l’obertura d’aquest nou edicte és «donar resposta a aquesta gent i perquè són llocs que tard o d’hora s’haguessin tret a edicte igualment».

Antiguitat

Malgrat el malestar que ha generat la repetició de l’edicte dins el col·lectiu de docents, el representant sindical remarcava que també s’ha pogut assolir un altre objectiu: que tots els afectats puguin mantenir l’antiguitat. Malgrat que Vilarrubla va indicar que caldrà mirar bé què diu la nova llei de Funció Pública, tant un com l’altre van donar per feta la consolidació. «És una de les reivindicacions que vam aportar en la nova llei i que se’ns va concedir, cosa que no passava fins ara», va destacar Garcia, que com la ministra va confirmar que fins i tot hi haurà algun cas que en sortirà beneficiat aquest setembre mateix. Persones que quan van obtenir la plaça el 2016 no se’ls va tenir en compte l’antiguitat que tenien com a eventuals, i a qui ara sí que se’ls comptabilitzarà.



La part negativa, «a part del neguit que han hagut de passar els candidats», i fet en què també van coincidir Garcia i Vilarrubla, és que a causa de la repetició de l’edicte hi haurà hagut una docent que haurà perdut la plaça que tenia. De moment es desconeix si presentarà algun tipus de recurs contra aquesta situació, si bé des del sindicat ja es va explicar que jurídicament la situació és complicada, ja que la reclamació només podria ser per danys morals, un tràmit que els assessors jurídics del SEP van desaconsellar en creure que no valdria la pena.



Amb tot, Ester Vilarruba es va mostrar a l’expectativa «del camí que vol seguir aquesta persona i quines possibilitats té legalment parlant».