Terceravia enceta el procés per convertir-se en partit polític

Els membres de terceravia estan decidits a tirar endavant amb la formació i que l’agrupació que va sorgir poc abans de les eleccions nacionals esdevingui un partit polític. Un pas que ja s’ha començat a traçar. De fet, dijous al vespre els integrats de l’agrupació van celebrar una reunió on justament, un dels temes centrals a l’ordre del dia va ser aquest. Fonts consultades per EL PERIÒDIC van detallar que va ser una reunió «molt amena» en la que van participar els que van ser candidats a les llistes nacionals i parroquials dels comicis del 7 d’abril i presidida pels integrants que han obtingut plaça de consellers generals.



En aquest sentit, es va posar sobre la taula una primera proposta d’estatuts que es va entregar a totes aquelles persones que la van demanar. Les mateixes fonts van indicar que «no es va prendre cap decisió definitiva», sinó que s’ha deixat temps perquè els membres de l’agrupació puguin estudiar l’esborrany d’estatuts i fer el retorn corresponent indicant si els troben correctes o no.



En la trobada també es va començar a parlar de la conformació dels comitès parroquials i es va proposar la creació de diverses comissions internes per treballar en tots aquells àmbits que es tractin durant la legislatura al Consell General.

Comunals

La intenció, doncs, és mica en mica, anar-se organitzant per mirar de tenir la feina al màxim d’avançada per encarar les comunals que se celebraran al desembre. Tal com va manifestar qui va ser el cap de llista de la formació i ara és el president del grup parlamentari, Josep Pintat, en una entrevista a EL PERIÒDIC, la voluntat és concórrer als comicis locals en el màxim de parròquies possibles. Amb tot, va assegurar que encara no s’ha començat a parlar de possibles candidats.