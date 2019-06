L’Hospitalet ultima el projecte per a mares solteres

El poble francès de l’Hospitalet comença a ultimar el projecte per acollir mares solteres al poble i garantir la continuïtat de l’escola. Després dels diferents treballs que s’han relitzat per adaptar un hotel en desús perquè s’hi instal·lin sis mares i nou nens i nenes, ara les obres encaren la recta final per tal que les famílies nouvingudes s’hi puguin instal·lar.



En un article publicat al diari francès Le Monde, l’alcalde de l’Hospitalet, Arnaud Díaz, explica que ara cal aconseguir un finançament de 60.000 euros per posar en marxa els habitatges, que seran llogats a un preu simbòlic a les famílies que s’hi instal·lin. Aquest projecte ambiciós ha tingut alts i baixos, ja que el govern francès, que ha viscut canvis de ministres constants durant els últims mesos, va arribar a reduir la partida destinada per a aquest projecte social. Dels 290.000 euros previstos inicialment es va passar a 150.000 de manera sobtada. Finalment, després de diferents estira-i-arronsa, Díaz, que va parlar directament amb el president francès, Emmanuel Macron, va aconseguir els diners suficients per renovar l’antic edifici, que es trobava en desús des de feia 30 anys.



L’arribada de les famílies en els pròxims mesos encara no s’ha concretat, però des del poble esperen amb certa expectació l’inici d’aquest projecte per combatre la despoblació de les zones rurals de França. De fet, en els últims trenta anys la localitat de l’Hospitalet ha vist com els seus habitants s’han reduït a la meitat. Actualment, el poble en té 90 i les expectatives fins ara no eren gaire optimistes fins al punt que s’havia arribat a témer per un eventual tancament de l’escola del poble, que actualment només compta amb una única classe de 10 alumnes.

Feines a temps parcial

Segons el rotatiu francès, actualment un 32% de dones solteres que viuen amb els seus fills al departament de l’Arieja freguen el llindar de la pobresa. La proposta de l’alcalde l’Hospitalet és que puguin treballar al poble i a les localitats properes a temps parcial, i que una part dels infants estiguin escolaritzats a l’Hospitalet i a la de Mérens, que també corria perill de ser clausurada.

El poble de l’Hospitalet, que viu dels visitants que es desplacen cap a Andorra, ha vist com en els últims anys moltes famílies marxaven de la zona a causa dels canvis socioeconòmics.

Un cas va ser el tancament de la zona de la duana, i més tard l’automatització de la central elèctrica d’Éléctricité de France (EDF). Poc després, es va tancar la caserna de la Gendarmeria i les famílies que vivien de la companyia nacional de ferrocarrils francesos (SNCF) també van acabar fent les maletes.



Malgrat la desil·lusió durant molts anys tant de les autoritats locals com d’alguns habitants, finalment el poble ha començat a tenir un bri d’esperança amb la futura arribada de les noves famílies. Esperen esperen que el projecte per revifar aquesta zona aïllada dels Pirineus francesos també sigui un catalitzador per atreure nous habitants en els pròxims anys i evitar una desertització de la zona.