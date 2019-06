La unitat de conductes addictives atén 21 fumadors durant el 2018

La Unitat de Conductes Addictives (UCA) de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell va atendre durant l’any 2018 un total de 21 persones que van demanar ajuda per deixar de fumar, segons va informar la coordinadora clínica de l’UCA, Angelina Santolària, aprofitant l’avinentesa amb el Dia Mundial sense Tabac. Aquesta xifra, però, només representa el 5% dels prop dels 550 pacients que va visitar l’UCA el darrer any. En qualsevol cas, la dada d’enguany és lleugerament inferior en comparació amb les 32 demandes de fumadors del 2017.

Com va detallar Santolària, les persones que acudeixen a l’UCA poden venir per iniciativa pròpia «perquè han decidit que volen deixar de fumar i consideren que necessiten ajuda perquè ja han fet intents per ells mateixos i no han tingut èxit» o, en el seu defecte, derivades per metges especialistes com poden ser els pneumòlegs o els cardiòlegs «que creuen que per la patologia que presenta la persona és molt important abandonar l’hàbit del tabac». Amb tot, respecte el perfil de persona que sol·licita aquest servei, Santolària va comentar que «no hi ha cap percentatge significatiu» en relació al gènere i va negar que hi hagués cap menor d’edat entre els 21 atesos el 2018. De totes maneres, Santolària va recordar que «el tabac és la porta d’entrada al consum del cànnabis per part de molts joves».

En aquest sentit, durant la jornada d’ahir el centre, adherit a la xarxa europea d’hospitals sense fum, va celebrar una sèrie d’activitats focalitzades en «la sensibilització, la informació a la població general i a col·lectius en situació de risc». Per aquesta raó, a la plaça de davant de l’hospital, els presents van tenir l’oportunitat de fer una valoració de monòxid de carbó per conèixer la quantitat d’aquest gas, altament tòxic, que hi ha en l’aire expirat. Una altre de les accions del Dia Mundial sense Tabac es va centrar en la realització del test de Fageström, que serveix per esbrinar el grau de dependència a la nicotina. A més, també es va organitzar un petit esdeveniment de ioga kundalini en el qual es van utilitzar tècniques de respiració conscient per equilibrar els hemisferis cerebrals i així poder dominar el subconscient en la seva addicció al tabac.

Teràpia per a dones embarassades

Quant als col·lectius en situació de risc de tabaquisme, un dels grups en els quals Santolària va fer més incidència és el de les dones embarassades. Així doncs, per a aquest col·lectiu, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) disposa d’un programa de teràpia psicològica «de disminució progressiva del consum de tabac». En aquest servei hi treballen des de fa gairebé 10 anys i té una duració de cinc setmanes.

«Aquest any hem editat un díptic informatiu que es donarà a totes les dones embarassades d’aquest país juntament amb altre documentació del part. I paral·lelament hem elaborat un altre díptic que donaran els ginecòlegs per les dones embarassades que continuïn fumant» va explicar Santolària. De fet, en un d’aquests díptics que es va repartir ahir es posa de manifest que «el 30% de les dones embarassades segueixen fumant durant l’embaràs, algunes perquè no poden deixar-ho o pensen que els hi provocarà molta ansietat i altres que pensen que si redueixen el consum ja no produeix dany al fetus», conceptes que en qualsevol dels casos són erronis perquè tant la nicotina com el monòxid de carbó travessen la barrera placentària durant l’embaràs, tal com va informar el SAAS.

Ordre de consells per deixar de fumar, segons Santolària

Segons Santolària, per deixar de fumar, el primer que cal és prendre la decisió. «Tot aquell fumador que està en un consum consonant no es planteja deixar de fumar» va declarar. El següent pas és fixar una data. «{Triar} El dia D per deixar de fumar i a partir d’aquí haver treballat els inconvenients de deixar de fumar per cadascú però també els beneficis» va subratllar. Finalment cal ser molt ferm amb la decisió presa. «Si es fuma una cigarreta vol dir una relliscada que es pot convertir en una recaiguda» va cloure.