El NIU col·labora amb una desacceleradora d’start-ups

el Niu, la incubadora d’empreses d’Andorra Telecom, va oficialitzar ahir la col·laboració amb la primera desacceleradora d’start-ups del món, Decelera, anteriorment coneguda com a Menorca Millenials. El responsable del Niu, Miquel Gouarré, i l’emprenedor i mentor Alejandro Hevia van ser uns dels protagonistes d’una trobada que aplega a l’illa balear vint empreses emergents seleccionades entre 500 companyies de 77 països diferents.

La xerrada dels representants del Niu, davant d’un auditori composat per una trentena d’emprenedors i inversors, va girar al voltant de l’ecosistema de la innovació a Andorra. «Andorra és un país que globalment aposta per la innovació –va destacar Gouarré– i el NiU té un paper determinant en el creixement la consolidació d’aquest ecosistema». Un altre dels trets definitoris de la ponència va ser la importància del factor humà, al voltant del qual gira aquesta edició del Decelera. «La gent és la que fa que les coses passin», va expressar Gouarré, que també va voler fer èmfasi en la seva ponència en què el paper que Andorra Telecom «des del vessant de la responsabilitat social té per promoure el sector TIC al país».

El programa de desacceleració preveu sotmetre a les start-ups a un projecte de desacceleració, basat a tornar-se a plantejar els seus projectes alliberant els emprenedors de les seves activitats diàries que no els permeten pensar en l’estratègia i validar el seu model de negoci.

«És una oportunitat per presentar les opcions que ofereix el país perquè start-ups o empreses de llarg recorregut vinguin a desenvolupar i provar els seus productes a Andorra»,va destacar el responsable del Niu, Miquel Gouarré.