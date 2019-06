La Festa de la Joventut confia aplegar 2.500 participants

Entre les activitats de la tarda també hi figuraran una eco-gimcana al Parc Central o castells amb els castellers d’Andorra.

A banda d’aquests esdeveniments, avui també hi haurà un torneig de vòlei platja a partir de le 18.00 hores. Una hora més tard, a les 19.00 hores, es celebrarà un campionat nacional de batalles de rap que comptarà amb la participació de Tano i Ramos amb West, Dikton i Wido i, finalment, Projecte Almanac.

Per El Periòdic

