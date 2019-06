Les feministes defensen la conciliació demanada per Unicef

El col·lectiu feminista comparteix les recomanacions que Unicef va fer dijous a l’Executiu arran dels resultats de l’Observatori de la Infància del 2019. Asseguren que la conciliació laboral i familiar és el pal de paller per trencar amb el desequilibri de creixement vegetatiu que hi ha actualment. «Amb les lleis laborals d’Andorra és molt complicat poder compaginar la feina amb la família, per moltes subvenciones que es posin sobre la taula. Això és el que veritablement ens ha de preocupar», manifesta la presidenta de l’associació Acció Feminista, Antònia Escoda, que també reclama al sector privat que s’involucri i aporti «solucions».



L’activista, de la mateixa manera que diverses membres de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), defensa que «la conciliació no té sexe» i comparteix que la baixa per tenir un fill pugui tenir la mateixa durada per a les dones i per als homes, tal com aconsella Unicef, que també recomana a les autoritats elevar el permís fins als 12 mesos. Respecte a la remuneració econòmica del permís, ambdós col·lectius estan d’acord en què sigui superior a l’actual i que el percentatge de la prestació no discrimini per sexe. Tot i això, Escoda recorda que la dona es troba en una situació d’inferioritat. «Ens imposen la feina o la família quan ens haurien d’oferir conjugar ambdues coses», adverteix.



Respecte a la taxa de natalitat que té Andorra, que correspon a 1 i és la més baixa de la Unió Europa, que té una mitjana de l’1,59 segons l’estudi realitzat pel CRES i Unicef, les feministes tenen arguments diferents. Si bé Acció Feminista avantposa l’opció d’elegir, l’ADA posa la dona al centre de la qüestió per augmentar la fecunditat. A més, algunes veus d’aquest col·lectiu entonen un discurs pro vida.

El problema de l’entorn

Les feministes també reclamen que el Govern subvencioni les guarderies i els menjadors escolars, tal com va proposar Unicef. Ho justifiquen pel problema de l’entorn. És a dir, hi ha moltes famílies que no poden deixar els fills amb els familiars perquè aquests no viuen al Principat. «Som un país d’immigrants. Molta gent ha vingut a treballar i no pot comptar amb el suport de la família perquè la té lluny», precisa Escoda.

Espais a les empreses

L’activista també posa de relleu els horaris de les guarderies. «Només n’hi ha una a tot el país que obre tots els dies de la setmana i està al Pas de la Casa», indica, un fet que considera incomptable amb el fet que diumenge obrin els comerços, un dels principals motors econòmics del país. En aquest sentit, considera que el sector privat ha d’aportar mesures, com la «creació d’espais dins del lloc de treball destinats als menors», indica. «Si en una empresa hi ha un percentatge rellevant de dones, haurien de crear espais per a elles i els seus fills», apunta. Tanmateix, s’uneix al clam d’Unicef d’implantar horaris racionals i flexibles.