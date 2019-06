El Govern ratifica Miquel Rossell com a director dels Banders

El Govern ha ratificat en el càrrec a Miquel Rossell com a director del Cos de Banders i a Carles Miquel com a director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, segons va publicar ahir el BOPA. Rossell suma set anys al capdavant del cos i Miquel, quatre al capdavant de l’entitat. D’aquesta manera, el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat és el que menys canvis ha patit quant als càrrecs de responsabilitat respecte a la passada legislatura. Així, únicament s’ha incorporat Sílvia Ferrer en el càrrec de directora de Medi Ambient i Sostenibilitat, el lloc que fins ara ocupava Marc Rossell, que passa a ser secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat.



Amb Rossell al capdavant dels Banders, el cos ha guanyat més responsabilitats amb el pas dels anys. A més, en una entrevista concedida a aquest rotatiu el passat mes de gener, el director valorava «molt positivament» la feina feta per Sílvia Calvó com a responsable del ministeri. «Està molt implicada amb el patrimoni natural amb un afegit: coneix perfectament el Cos de Banders perquè ha treballat molts anys en el Departament de Medi Ambient», va dir.



D’altra banda, la Llei d’impuls de la transició energètica instava a crear l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, que va néixer el 2015 amb la finalitat d’aconseguir un canvi de model energètic al país. A més, l’entitat està involucrada en la implementació de l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible.