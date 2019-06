Carlos Sánchez entrenarà el filial que crearà l’FC Andorra

La compra de l’FC Andorraper part de Gerard Piqué va suposar l’inici de tot un nou projecte al voltant del club. La creació d’un equip filial és una de les iniciatives que s’està posant en marxa, i Carlos Sánchez en serà l’entrenador. En aquest sentit, va exposar que «l’FC Andorra ha creat el filial i fa una setmana se’m va proposar formar-hi part. Ara mateix hi estic treballant».

Sánchez combina la tasca al club tricolor amb la feina com a tècnic de l’equip FAF Legends.

«A mesura que es faci més gran el projecte ja veuré si ho puc compaginar o no, però de moment no hi ha cap problema. He arribat a un acord amb ells», va afirmar durant la roda de premsa prèvia al partit que afronten avui els veterans. Els andorrans jugaran a les 16.00 hores contra els Veterans Reial Saragossa a la Ciutat Esportiva de l’equip de la província aragonesa. Pel que fa a l’enfrontament, Sánchez va explicar que «sóc de Saragossa i afronto el repte amb molta il·lusió. Conec a gent d’allà i la veritat és que no sé qui vindrà. Hem de gaudir i anar fent passes, grans o petites, però avançar perquè el projecte es consolidi».

Així mateix, el jugador Juli Fernández va confessar que «la veritat és que estem molt il·lusionats. Aquests partits ens permeten tornar a recordar les sensacions que havíem tingut quan jugàvem partits importants contra França, Espanya o Holanda». Quant al rival, va valorar que «estem expectants, a veure quina serà la seva alineació però estic segur que els jugadors veterans del Saragossa són de primer nivell».

D’altra banda, Miquel Blázquez va indicar que «és molt gratificant competir en aquests amistosos i retrobar-nos amb la gent que coneixem de tota la vida pel futbol. Anem motivats perquè la veritat és que, amb els noms que surten a la web del Saragossa i valorant tots els amistosos que jugarem, nosaltres som els que tenim menys història».