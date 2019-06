Andorra acull els 80 equips del MICFootball7

Andorra acull aquest cap de setmana la 17a edició del torneig de futbol base MICFootball7, que comptarà amb una vuitantena d’equips i més de 800 jugadors alevins, benjamins i prebenjamins procedents de quatre països: Portugal i Corea del Sud, que hi debuten, Espanya i Andorra. D’entre els clubs més destacats que hi participen, destaquen el FC Barcelona, RCD Espanyol, Valencia CF, Villarreal CF, Girona FC i FC Porto. En l’edició anterior, els quatre títols que hi havia en joc se’ls van emportar el Valencia CF, el RCD Espanyol i el FC Barcelona, el club que acumula més triomfs en el palmarès del MICFootball7.

Així doncs, els prop de 200 partits es diputaran als terrenys d’Encamp, Ordino, el Prat del Roure i la Borda Mateu. El torneig es dividirà en quatre categories: alevins, benjamins de 2n any, els de 1r any i els prebenjamins. Dissabte hi haurà la fase final i la de consolació.