Cardelús se sent més còmode i roda a cinc segons del més ràpid

El pilot andorrà va valorar que «hem tornat a fer un petit pas endavant malgrat que aquest cap de setmana correm en un dels traçats més llargs i complicats del Campionat. Som positius de cara a la jornada d’entrenaments que queda. Crec que podria haver anat un pèl millor, ja que la meva volta ràpida de la sessió de la tarda ha estat la tercera i a la resta de l’entrenament ja m’ha resultat més difícil rebaixar-la. El cert és que aquí m’he sentit més còmode. Crec que hem d’anar consolidant aquests avenços i no deixar de treballar com ho estem fent fins ara».

El circuit de Mugello va acollir ahir la primera jornada d’entrenaments del Gran Premi d’Itàlia de motociclisme. En aquesta jornada, Xavi Cardelús va acabar classificat a la 31a posició després de les dues sessions d’entrenaments lliures disputades. A la primera sessió, l’andorrà va fer una volta ràpida d’1.57,835 que, posteriorment, a la segona, va millorar en un segon per firmar un millor registre d’1.56,811 que el va deixar a poc menys de cinc segons del pilot més ràpid de la categoria, Luca Marini.

