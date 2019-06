Special Olympics crearà una secció per a joves

En el marc de l’assemblea general ordinària que s’ha celebrat aquesta setmana, la federació Special Olympics Andorra va acordar crear una secció específica per a nens i joves d’entre 8 i 15 anys. L’objectiu és animar els menors amb diversitat intel·lectual a practicar esport, ja que una de les mancances que ha detectat l’entitat esportiva és que la major part dels atletes són majors d’edat mentre que un nombre considerable de nens i joves que podrien federar-se no ho fan. «Per als més petits, és un handicap entrenar amb esportistes més grans que ells tant en edat com en constitució física, ja que això els dificulta la participació, especialment en esports d’equip com el bàsquet o el futbol», va explicar Àlex Terés, president d’Special Olympics Andorra.

Una altra de les apostes per a la pròxima temporada és la creació d’una secció d’esports d’hivern. Actualment la federació compta amb una secció d’esquí alpí. L’objectiu és completar-la amb noves activitats com raquetes de neu o cúrling. «Som un país de fred i de neu i volem que els esportistes que no saben o no poden esquiar puguin fer altres activitats més accessibles», va destacar Terés. La promoció dels esports d’hivern busca començar a preparar el terreny per organitzar, a mitjà termini, alguna competició d’abast internacional que inclogui diverses disciplines.

La federació compta amb seccions de judo, natació, atletisme, bàdminton, petanca, bàsquet i futbol. En l’actualitat compta amb una seixantena d’esportistes. És per això que també s’ha acordat que cadascuna de les seccions esportives tingui una competició a Andorra anualment per tal que un cop l’any els atletes puguin competir a casa. Avui dia, totes les seccions fan un mínim de dues sortides l’any per anar a competir. Una competició al país podria incrementar l’interès per l’esport de les persones amb diversitat intel·lectual.