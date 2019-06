Petits i extraordinaris

Petita però extraordinària. Així és la delegació andorrana que ha estat competint aquesta setmana als Jocs dels Petits Estats de Montenegro. El país dels Pirineus enfrontava el repte amb la representació més petita des dels primers jocs que es van celebrar a San Marino el 1985. La participació nacional comptava enguany amb 27 atletes, molt lluny dels 49 esportistes de San Marino 2017 o dels 71 d’Islàndia 2015. A més, hi va haver baixes d’últim moment. La lesió al bessó del tenista Laurent Recouderc i l’accident de Leyre de la Rua reduïa la delegació a 25 representants. Tot i això els resultats han estat excepcionals.

Andorra ja sent la pressió d’organitzar la pròxima edició dels Jocs dels Petits Estats d’aquí a dos anys

Els esportistes encarregats de representar Andorra van aconseguir penjar-se del coll 18 medalles: tres d’or, quatre de plata i 11 de bronze. Els resultats obtinguts milloren de manera considerable els que es van assolir en la darrera edició de la competició, que es va celebrar a San Marino el 2017. Aleshores es van guanyar 17 medalles però només una d’elles era d’or, mentre que sis van ser de plata i la resta eren de bronze. Amb aquest medaller, els andorrans van ser els cuers de la competició.

En aquest sentit, Jaume Martí, membre del Comitè Olímpic Andorrà (COA) va valorar que «estem molt contents del rendiment dels nostres esportistes. Ho hem fet molt bé. Érem poquets però el nivell era molt bo». D’altra banda, va expressar que «sentíem que l’esport andorrà estava en baixa forma i realment m’ha sorprès el resultat. Me n’alegro d’haver-me equivocat». Més enllà dels resultats, Martí va valorar que «hem vist els atletes amb moltes ganes, molt motivats, i això és molt bo de cara a Andorra 2021».

Jaume Martí: «Sentíem que l’esport andorrà estava en baixa forma. Me n’alegro d’haver-me equivocat»

El Principat acollirà els pròxims Jocs dels Petits Estats d’Europa d’aquí a dos anys. En aquest context, Martí va confessar que «ja notem la pressió, serà arribar a Andorra i començar a treballar perquè és un esdeveniment que mou moltes persones i hem d’estar a l’alçada. A Montenegro hem estat molt bé i hem pogut estar tots junts en un Resort. L’única pega ha estat el temps, ha plogut molt i ha afectat alguns esports com el tenis».

Folguera i Bernal guanyen l’últim or

L’equip andorrà format per Xavi Folguera i Abel Bernal va tancar de la millor manera la participació andorrana als jocs de Montenegro. La parella de vòlei platja va aconseguir la tercera medalla d’or de la delegació nacional després de superar Xipre per dos sets a un en una final molt igualada. Els xipriotes es van endur el primer set per 17 a 21 però els andorrans aconseguien adjudicar-se la segona mànega per 24 a 22. En el set de desempat, l’equip nacional es va imposar per 15 a 11. Folguera i Bernal van disputar al matí la semifinal contra Mònaco, un partit en el qual es van imposar per 2 sets a 0. D’aquesta manera, van aconseguir arribar a la final que els portaria a penjar-se l’or del coll.

Sanza s’emporta la plata als 10.000 metres

Marcos Sanza va ser segon a la prova dels 10.000 metres i es va endur la plata. Sanza va sortir amb un ritme alt i ràpidament es va posar al capdavant de la prova. Tot i això, el maltès Jordan Gusman va aconseguir imposar-se en una cursa on Nahuel Carabaña va ser quart. Raquel Guri va ser quarta en el triple salt tot i la marca personal amb els 11,46 metres.

Barrugués és dotzena i anuncia que ho deixa

Esther Barrugués no va classificar-se entre les vuit finalistes de tir de precisió. L’atleta va anunciar a RTVA que serien els seus últims jocs.