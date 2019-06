El 82% dels jubilats cobren una pensió inferior al cost real de vida

El 82% de les persones que reben una pensió de jubilació de la CASS cobren una mensualitat inferior o igual als 1.017 euros i només un 16% supera aquesta xifra, segons dades de la parapública referents al 2018. La majoria, doncs, no arriba als 1.050 euros, xifra estimada pel Govern com a mínima per viure al país. Cal tenir present que les dades tenen una relació directa amb el temps cotitzat a Andorra, de manera que globalment les pensions més elevades les perceben els pensionistes residents al país i les més baixes, els residents a l’estranger. D’aquesta manera, les pensions més baixes (254 euros) les cobren fins a un 31% dels jubilats. D’aquests, el 58% dels casos corresponen a no residents, mentre que un 14% són residents.



La llista ascendent de pensions segueix amb un 17% de les retribucions que arriben als 508 euros mensuals i que reben el 17% dels residents jubilats i el 19% dels no residents. Un 20% cobra 763 euros (25% residents i 13% estrangers) i un 14% 1.017 euros (20% residents i 6% estrangers). A 1.270 euros hi ha el 7% dels pensionistes, mentre que un 4% supera els 1.500 i un 2% els 1.780 euros mensuals. Només un 3% arriba o supera els 2.000 euros. Sobre aquesta franja més alta, cal destacar que no hi ha cap estranger que cobri una pensió superior als 1.526 euros.

Per sota del cost real de vida

Cal recordar que a finals de l’any passat el Govern va estimar el cost real de vida per a una llar unipersonal al Principat entre els 1.050 i els 1.200 euros al mes. Així doncs, la gran majoria de les pensions es trobarien actualment per sota del mínim calculat.



Les dades del 2018 no milloren si es té en compte la mitjana mensual de residents i estrangers, que se situa en 810 euros al mes per als primers i en 311 euros per als segons. Tampoc ho fan si s’observen els primers mesos de l’any 2019. Les darreres dades publicades per la CASS, referents al mes de març, mostren que els pensionistes que han cotitzat més de 20 anys estan cobrant de mitjana 896 euros mensuals.

Les xifres, com ja s’ha comentat, s’han de reaccionar amb el temps cotitzat al país. Així, dels 1.779 pensionistes que havien cotitzat menys de cinc anys durant l’any passat, només 238 resideixen a Andorra, mentre que els pensionistes que havien cotitzat més de 35 anys són 2.070 dels quals 1.962 resideixen al Principat, un 15,7% més que l’any anterior. El temps treballat, com és obvi, també influeix en l’import, de manera que la mitjana que cobren les persones que havien cotitzat menys de cinc anys és de 80,79 euros, mentre que les persones que ho havien fet durant més de 35 anys perceben una pensió de 1.264 euros al mes.

Un jubilat per cada 3,76 treballadors

Segons les darreres dades de la CASS corresponents també al mes de març d’enguany, per cada persona que cobra una pensió hi ha 3,76 treballadors en actiu. Un percentatge que es manté més o menys igual des de l’any 2013 però que segueix lluny de les xifres del 2007 quan es registrava un pensionista per cada 5,63 empleats en actiu.



La importància que aquest indicador sigui el més elevat possible recau en el fet que el sistema de pensions es basa en què els actius aportin perquè els passius puguin rebre. L’evolució de la taxa de dependència mostra com cada any hi ha menys població productiva en relació amb la depenent. La variació del nombre d’assalariats i d’autònoms pot fer variar el percentatges, malgrat que és evident que per revertir al situació cal un canvi de model que el nou Govern vol afrontar amb un pacte d’Estat amb totes les forces amb representació parlamentària.

El nombre de baixes per maternitat cau un 15,5% durant el 2018

La despesa que la CASS va destinar durant el 2018 a les baixes per maternitat i paternitat s’ha reduït un 12,8% respecte l’exercici anterior. Aquesta baixada es deu al fet que el nombre d’aturs nous per maternitat durant aquest període va ser de 450, disminuint un 15,5% en relació a l’any 2017. El mateix va passar amb el nombre d’aturs nous per paternitat, que va arribar als 385 casos, un 12,6% menys que el 2017. Les dades coincideixen amb la baixada de la natalitat que fa temps que es constata al Principat i que recentment va posar en relleu Unicef amb la voluntat de canviar la tendència negativa.

Pel que fa a la resta de baixes temporals, la CASS destaca que durant el 2018 el risc d’accidents laborals va experimentar un increment del 13,4%, trencant la tendència dels anys anteriors. El risc per malaltia va pujar un 6%.

Pel que fa a la durada, els aturs per accident de treball es va fixar en 59,3 dies l’any 2017 i en 65,5 al 2018, el que representa un 10,4% més en la durada mitjana. L’atur per malaltia va xifra en 54,8 dies de baixa mitjana durant el 2018, un 3,2% més que l’exercici anterior. En aquest cas, destaquen especialment els aturs amb motiu de neoplàsies, trastorns mentals i aparell locomotor, lesions i els seus efectes adversos.