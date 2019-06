Les campanyes per revifar el Pas recullen 16.000 butlletes

Les campanyes per incentivar el consum intern i atreure la visita de turistes al Pas de la Casa arran del tancament de la carretera RN22 que van finalitzar ahir van rebre a l’oficina de turisme de la localitat encampadana més de 16.000 butlletes per entrar en els sorteigs anunciats. En concret, del total de paperetes registrades, 10.000 les van aportar residents que van participar en l’acció promoguda pel Govern i les 6.000 restants pertanyien a estrangers. A aquest nombre encara calia ahir afegir-hi el recompte de l’última jornada de participació.

Carrié demanarà al Govern que repeteixi la idea per seguir atraient visitants a la localitat

Les associacions de comerciants es mostren «molt satisfetes» per la participació i asseguren que el poble comença a «recuperar la normalitat». En aquest sentit, ja estan estudiant i analitzant més accions, que també haurien d’involucrar el Comú d’Encamp i el Govern si fructifiquen, per tal d’aconseguir «la normalitat» com més aviat millor. A més, miren de reüll la festa major i el Mercat de les oportunitats –La Braderie.

Segons els comerciants, aquest darrer no ha sigut un cap de setmana més per al Pas, ja que dijous era festiu a França i, per tant, ha rebut turistes gals durant quatre dies. Era la prova de foc després del tancament de la carretera durant 18 dies i la complaença ha sigut generalitzada. «Ha sigut un pont més que bo, hem fregat la normalitat, la qual esperem recuperar en les pròximes setmanes si seguim la tendència actual», va afirmar ahir el president d’Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrié. Per la seva banda, el president de l’Associació de Veïns i Comerciants, Oscar Ramon, també va afegir que «la gent s’ha implicat i és d’agrair».



Així mateix, els treballadors de l’oficina de turisme van reconèixer que les butlletes destinades als residents es van acabar a la meitat de la campanya i que se’n van haver de produir més. Cal recordar que els usuaris podien obtenir una papereta per entrar als concursos si entregaven un tiquet de compra per un valor igual o superior a 20 euros. Avui s’anunciaran els guanyadors.

Petició al Govern i més accions

Carrié espera reunir-se amb el Govern aquesta setmana, a qui li demanarà una nova campanya de consum i turisme com la que va acabar ahir per seguir revifant el poble. «L’Executiu ha de decidir si la vol fer i si anirà destinada als residents o, a més, l’ampliaran als turistes», va explicar. Sí que va precisar que recomanarà que comenci abans de Sant Joan i que s’allargui un mes.

El que està més encaminat són les accions d’animació que està organitzat l’entitat braç a braç amb l’Associació de Veïns i Comerciants. Divendres va fer partícip al comú, que es va mostrar predisposat a col·laborar amb «aportacions puntuals», va anunciar el cònsol major, Jordi Torres. Sigui com sigui, les accions seguiran la tònica de les que ja es van fer dijous aprofitant la festivitat francesa i l’arribada de turistes gals: els carrers del Pas es van omplir de música, actes i professionals disfressats per a l’ocasió que acompanyaven els visitants en el seu dia de compres. Iniciativa Publicitària vol dur a terme aquests esdeveniments cada cap de setmana, en especial els que coincideixin amb dies festius al país veí del nord.