Unides per un propòsit

Hi ha vegades que sobren els motius per fer les coses i ahir va ser una d’aquelles ocasions. Més de 600 dones i un bon nombre d’homes van participar ahir en la novena edició de la Cursa de la dona, organitzada per l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) i el Club d’Atletisme Valls d’Andorra.

Els diners recaptats es destinen a la investigació del càncer de mama

Amb l’objectiu de conscienciar la població sobre la necessitat de lluitar contra el càncer de mama, i recaptar diners per a la investigació i la millora de la qualitat de vida de les dones afectades, les participants van inundar els carrers d’Escaldes i Andorra la Vella. Els beneficis recaptats –la inscripció de la cursa tenia un preu d’entre 10 i 12 euros– es destinaran a la investigació de la malaltia. A més, als diners recaptats en els dorsals se li van sumar les diferents aportacions que van arribar de la mà d’entitats privades demostrant, una vegada més, que la prova s’ha consolidat.

Les participants que van escollir el primer dels dos recorreguts de la cursa, amb una llargada de cinc quilòmetres, van començar a la part baixa de Vivand i, sentit Encamp, van continuar pel carrer Copríncep François Mitterrand. Per l’avinguda de les Nacions Unides van avançar fins a l’inici del camí del riu, arribant fins a l’estadi Comunal. Per les avingudes Salou i Tarragona van tornar al punt de sortida. Les del segon recorregut van fer el mateix inici, però a la plaça de la Rotonda van donar la volta per arribar un altre cop al punt de sortida a través de l’avinguda Meritxell.

Els homes seran aptes

Donada la presència masculina a la cursa, que cada any és més elevada, la presidenta de l’ADA, Montserrat Nazzaro, va anunciar que a la pròxima edició de la cursa l’associació entregarà un premi exclusiu als homes. Fins aquesta edició hi han pogut participar, però sense dorsal i sense que els seus resultats quedessin plasmats a la classificació.