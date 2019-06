Entrepyr II ja treballa en l’Observatori dels refugis

El projecte transfronterer Entrepyr II, que té la finalitat de potenciar la cooperació permanent dels refugis de muntanya del Pirineu i el desenvolupament sostenible, així com crear una xarxa d’itineraris que els posi en comunicació a pràcticament tots, segueix marcant les fites i ja treballa perquè l’Observatori dels refugis sigui una realitat. En la reunió de treball celebrada aquest cap de setmana a les instal·lacions Lluis Estasen en el Parc Natural Cadí-Moixeró, també es va avançar en Pla de refugis transfronterer, concretament en la modernització dels refugis, la posada en marxa d’accions de promoció, comunicació i comercialització en l’àmbit de les xarxes socials, una pàgina web conjunta i el motor de reserves, a més de l’elaboració de continguts de vídeo i fotogràfics dels refugis del Pirineu.

L’estudi analitza dades d’estades, d’usuaris i serveis obtingudes a través d’enquestes

La Universitat de Tolosa està realitzant l’Observatori dels refugis amb dades d’estades, usuaris i serveis obtingudes a través d’enquestes realitzades durant les quatre estacions de l’any en diverses instal·lacions. A més, està elaborant un estudi sobre el tractament de les aigües residuals i dels banys secs dels refugis. Un dels objectius principals d’aquest estudi és aconseguir que els muntanyencs recorrin indistintament i conjuntament els refugis espanyols, francesos i andorrans, així com que utilitzin les noves tecnologies en els refugis del Pirineu.

Millores en les instal·lacions

El projecte Entrepyr II té un pressupost d’1,5 milions d’euros, el qual ha estat aportat per tots els socis implicats d’ambdós costats de la frontera. En la reunió de treballar es va anunciar que el Conselh Generau d’Aran instal·larà, gràcies a una subvenció de 97.500 euros, dos banys secs i dues potabilitzadores per al tractament d’aigües residuals en dos refugis de muntanya de la Val d’Aran.



A part d’aquestes millores, el govern aranès també té previst destinar part d’aquesta subvenció a la millora de la promoció i comercialització de les rutes de senderisme de la comarca, així com la difusió de les mateixes via web.

Programa europeu

El projecte Entrepyr II és el successor de l’Entrepyr I i engloba quasi un centenar de refugis de muntanya. S’emmarca, a més, en el programa europeu de cooperació transfronterera Poctefa, creat per fomentar el desenvolupament sostenible, així com per reforçar la integració econòmica i social del territori de Catalunya que limita amb França i Andorra, a través del finançament de projectes dissenyats i gestionats per organismes públics i privats de banda i banda dels Pirineus. El Programa es finança a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.