Cardelús acaba 25è al Gran Premi d’Itàlia

Xavi Cardelús va acabar 25è el Gran Premi d’Itàlia que es va diputar ahir a Mugello. El pilot va afrontar una cursa que es va endurir per a tothom a causa de les altes temperatures. Tot i això, aquest cap de setmana passat, les sensacions van ser millors i la posada a punt de la moto va millorar malgrat les evidents limitacions que estan afectant el rendiment de l’andorrà.

Cardelús va explicar que el més positiu de la cursa de la sisena cita del Campionat del Món de Moto 2 va ser que «la meva volta ràpida ha estat millor que el meu millor temps als entrenaments classificatoris. És un fet molt poc habitual». De fet, ja és complicat aconseguir en cursa els mateixos registres, encara més rebaixar-los.

És per això que el pilot va indicar que «això demostra que, tant el meu equip com jo, estem treballant al màxim i millorant tot el que podem per fer-ho cada vegada més bé i així aconseguir sortir a pista cada vegada amb una base de la posada a punt de la moto consolidada i millor que l’anterior».

Quant a les dificultats amb què s’està trobant aquesta temporada va confessar que «no està sent fàcil i la mostra més clara són els altres resultats que estan obtenint les motos de la mateixa marca, fins i tot les oficials, però això no és ni serà mai excusa o argument per deixar de donar-ho tot a cada entrenament i a cada cursa. Cada vegada anem fent passos endavant que, no són tan grans com voldríem, però no deixen de ser positius perquè impliquen evolució i creixement. Aquesta és i ha de ser la nostra línia de treball».

El pròxim Gran Premi, setè de la temporada, serà el de Monster Energy de Catalunya que es disputarà el 16 de Juny al Circuit de Barcelona-Catalunya.