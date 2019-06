Dòria assoleix el top10 a l’Europeu absolut de Pau

Mònica Dòria va competir ahir al Campionat Europeu de Pau (França) després de classificar-se divendres per a les semifinals. Dòria va fer una semifinal espectacular en les quals va assolir el tercer millor temps, fita que li va obrir les portes d’una final on només competien les 10 millors palistes. Durant aquesta, es va passar una porta i va acabar desena, el que suposa el seu millor resultat en categoria absoluta. Per la seva part, Laura Pellicer va caure a les semifinals i va assolir una 18a plaça, que també suposa el millor resultat de la seva carrera.

Així doncs, bons resultats per les palistes andorranes, que enguany persegueixen l’objectiu de la classificació olímpica. El Mundial d’enguany es disputarà a la Seu d’Urgell i, si Dòria aconseguís un resultat com el d’aquest cap de setmana, aconseguiria el passaport per a Tòquio 2020.

Abans, però, a les dues atletes els espera un calendari ben carregat de competicions.