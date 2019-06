Espot rep el testimoni per acollir la competició el 2021

Espot, es va desplaçar a Montenegro per encoratjar els esportistes andorrans i felicitar-los pels bons resultats obtinguts que superen les expectatives previstes. En aquests Jocs de Montenegro, Andorra ha assolit un total de 18 medalles de les quals 3 són d’or. Una més que el total de trofeus aconseguits a San Marino l’any 2017 i dues medalles més de la màxima categoria. El cap de Govern va destacar que aquests resultats són un bon senyal de cara al món esportiu andorrà, ja que aquest cop el Principat estava representat per una delegació més jove i amb menys esportistes que en les passades edicions.

El cap de Govern es va mostrar convençut que Andorra pot acollir un esdeveniment d’aquestes característiques i que la gran majoria de les instal·lacions ja estan preparades per als tercers Jocs que acollirà el Principat. Aquestes mateixes paraules de confiança van ser traslladades al President del Comitè Olímpic Internacional en un sopar de treball on va assistir el lider de l’Executiu.

El cap de Govern, Xavier Espot, va recollir dissabte a la nit a la localitat de Budva, Montenegro, el testimoni per acollir a Andorra la pròxima edició dels Jocs dels Petits Estats el 2021. Espot, acompanyat del President del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí, van rebre el traspàs de la bandera olímpica de la mà del President del Comitè Olímpic de Montenegro, Dušan Šimonovič, en la cerimònia de clausura presidida pel President del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, i del President del Comitè Olímpic Europeu, Janez Kocijančič.

Per El Periòdic

