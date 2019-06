Una avaria impedeix fer tràmits durant tot el dilluns

El servei de tràmits del Govern, així com el dels comuns i el del departament de Tributs i Fronteres, no van funcionar en tota la jornada d’ahir a causa d’una incidència en el sistema informàtic. Això va fer que els ciutadans que van voler fer alguna gestió, tan presencial com en línia, es quedessin sense aquesta opció. En el cas de les persones que van acudir presencialment a l’edifici administratiu del Govern, va poder lliurar les sol·licituds, però la gestió informàtica s’haurà de fer un cop es recuperi el servei.



La pana es va produir a primera hora del matí, tot just quan els funcionaris començaven la seva jornada laboral, i en el moment de tancar l’edició els tècnics es trobaven en la darrera fase de la reparació, mirant de restablir el servei perquè avui a primera hora tot tornés a la normalitat.

Motiu

Segons es va informar des de l’Executiu, l’avaria es va produir en una placa d’un servidor (literalment es va fondre) i va afectar el sistema central que suporta l’aplicació de Tràmits del Govern, amb incidència a les administracions comunals que gestionen tràmits i al departament de Tributs i Fronteres. La tardança a trobar una nova placa i fer la substitució, és un dels motius que explica la durada del tall.



Una avaria similar es va produir el mes de gener passat, quan durant tres dies els ciutadans no van poder fer cap tipus de gestió, com renovar el passaport o el carnet de conduir. Davant de la gravetat de la situació, l’Executiu va decidir aplicar la gratuïtat dels tràmits fins a 50 euros o un descompte per aquesta mateixa quantitat en cas que la gestió fos molt costosa. A més, els horaris d’atenció al públic es van ampliar per donar resposta a les demandes acumulades. En aquell cas l’avaria es va produir, també, en un servidor que dona servei a Tràmits. En aquell cas tampoc va ser l’únic departament afectat, però sí que va ser el més perjudicat.